Bayburt’ta Koruma Altındaki Dağ Keçileri Yol Kenarında Görüldü

Örence ve Gez köyleri yakınlarında sürücüler nadir türlerle karşılaştı

Bayburt’un farklı noktalarında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri görüldü. Hayvanlar, bölgeden geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Örence ve Gez köyleri yakınlarında seyir halinde olan sürücüler, yoldaki dağ keçilerini fark ederek araçlarını yavaşlattı. Görüntülerde, sarp kayalıkların çevik sakinleri, yol kenarındaki demir korkuluk bariyerin üzerinden ustalıkla atlayarak dik yamaçlara doğru yöneldi.

Gez Köyü yakınlarında tek başına dolaşan bir dağ keçisi ise aracın yaklaşmasıyla birlikte koşarak dağa doğru ilerledi ve kısa sürede gözden kayboldu.

Yüksek rakımlı ve engebeli arazilerde yaşayan dağ keçileri, ani hareket kabiliyetleri ve çeviklikleriyle biliniyor. Koruma altındaki türler arasında yer alan dağ keçileri, zaman zaman Bayburt’ta görülmeye devam ediyor.

