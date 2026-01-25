Bayburt’ta Koruma Altındaki Dağ Keçileri Yol Kenarında Görüldü

Bayburt'un Örence ve Gez köyleri yakınlarında koruma altındaki dağ keçileri görüldü; sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:23
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:27
Örence ve Gez köyleri yakınlarında sürücüler nadir türlerle karşılaştı

Bayburt’un farklı noktalarında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri görüldü. Hayvanlar, bölgeden geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Örence ve Gez köyleri yakınlarında seyir halinde olan sürücüler, yoldaki dağ keçilerini fark ederek araçlarını yavaşlattı. Görüntülerde, sarp kayalıkların çevik sakinleri, yol kenarındaki demir korkuluk bariyerin üzerinden ustalıkla atlayarak dik yamaçlara doğru yöneldi.

Gez Köyü yakınlarında tek başına dolaşan bir dağ keçisi ise aracın yaklaşmasıyla birlikte koşarak dağa doğru ilerledi ve kısa sürede gözden kayboldu.

Yüksek rakımlı ve engebeli arazilerde yaşayan dağ keçileri, ani hareket kabiliyetleri ve çeviklikleriyle biliniyor. Koruma altındaki türler arasında yer alan dağ keçileri, zaman zaman Bayburt’ta görülmeye devam ediyor.

KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ BAYBURT'UN FARKLI NOKTALARINDA GÖRÜLDÜ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

