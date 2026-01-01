Elazığ Protokolü GAMER'de Yılbaşı Güvenliğini Denetledi

Vali Hatipoğlu ve protokol üyeleri merkezdeki çalışmaları yerinde inceledi

Elazığ İl Protokolü, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret ederek yılbaşı gecesi için alınan güvenlik ve asayiş tedbirlerini denetledi.

Ziyarette görevli personele yeni yıl kutlaması yapıldı ve ekiplerin çalışmalarında başarılar dilendi. Heyet, merkezde yürütülen koordinasyon faaliyetleri hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığındaki ziyaret heyetinde; AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ile İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel yer aldı.

Vali Hatipoğlu, merkezde yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alarak yapılan çalışmaları yakından takip etti ve ekiplerin yeni yılını kutladı.

