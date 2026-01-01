Çorum'da Şehitlikte Yılbaşı: Şehit Aileleri Dualarla Yeni Yıla Girdi

Çorum’da şehit aileleri, yılbaşı gecesi düzenlenen program kapsamında yeni yılı şehitlikte dualarla karşıladı. Etkinlik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Çorum Şehitliğinde gerçekleştirildi.

Program Akışı ve Katılımcılar

Yeni yılın ilk dakikalarında Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dualar edildi. Daha sonra Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz mezarları ziyaret ederek şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Dernek Başkanı Galip Deniz, programın yaklaşık 6 yıl önce tamamen spontane bir şekilde başladığını belirterek, bu anlamlı buluşmanın bugün de aynı ruh ve kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Deniz, yılbaşı gecelerinde insanların birbirine "Neredesiniz, ne yapıyorsunuz?" sorusunu yönelttiğini ifade ederek, şehit aileleri olarak bu özel zamanda çatısız evleri olan şehitlikte bulunmayı tercih ettiklerini anlattı. Evlatlarıyla, eşleriyle ve babalarıyla birlikte şehitlerin yanında olmayı istediklerini vurgulayan Deniz, bu nedenle yaklaşık altı yıldır her yılbaşı gecesi saat 00.00’da şehitlikte olduklarını kaydetti.

Programın amacının yalnızca şehitlerle birlikte olmak değil, aynı zamanda şehitlere duyulan vefa duygusunu her daim canlı tutmak olduğunu belirten Deniz, bu anlamlı buluşmalarda dualar edilerek yeni yılın şehitlerin manevi huzurunda karşılandığını söyledi.

Deniz, etkinliğin her yıl büyüyerek devam eden güzel bir gelenek haline geldiğini ifade etti.

ŞEHİTLİK ALANINDAN DRONLA DETAY GÖRÜNTÜ