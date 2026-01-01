DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.959,25 0,04%
BITCOIN
3.772.142,35 -0,18%

Osmaniye'de 2026 yılının ilk bebeği Elin dünyaya geldi

Osmaniye'de yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe Elin adı verildi; anne ve bebeğin sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 03:17
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 03:17
Osmaniye'de 2026 yılının ilk bebeği Elin dünyaya geldi

Osmaniye'de 2026 yılının ilk bebeği Elin dünyaya geldi

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya göz açtı

Osmaniye'de 2026 yılının ilk bebeği, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açtı.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nour Alhosi ile Mahir çiftinin kız bebekleri, 2026 yılının ilk dakikalarında doğdu. Aile, dünyaya gelen bebeklerine Elin adını verdi.

Elin bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Yetkililer, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

OSMANİYE’DE 2026 YILININ İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

OSMANİYE’DE 2026 YILININ İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da 2026'nın İlk Bebeği 'Doğan' Dünyaya Geldi
2
Sinop'ta Yeni Yılın İlk Bebeği: Eren’e Altın
3
Vali Ahmet Karakaya'dan Yeni Yıl Ziyaretleri: Güvenlik ve Sağlık Birimleri
4
Çorum'da Şehitlikte Yılbaşı: Şehit Aileleri Dualarla Yeni Yıla Girdi
5
İstanbul'da Yeni Yıla Karla Giriş: Sarıyer'de Beyaz Örtü
6
Bingöl'de 2026'nın İlk Bebeği Mihrişah Doğdu — 3 kilo 200 gram
7
Tunceli Valisi’nin Yılbaşı Ziyareti: Güvenlik Kulesinde Duygusal Aile Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları