İstanbul'da Yeni Yıla Karla Giriş: Sarıyer'de Beyaz Örtü
Sarıyer ve Avrupa Yakası Yüksek Kesimlerinde Etkili Kar
İstanbul, yeni yılın ilk dakikalarında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Sarıyer'de başlayan yağış kısa sürede bina çatıları ve araçlarda beyaz örtü oluşturdu.
Şehrin soğuk hava dalgasının etkisiyle Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde de kar etkili olurken, ince örtü bazı bölgelerde hızlı şekilde oluştu. Kar yağışı, yeni yılın ilk anlarında özellikle Sarıyer çevresinde gözlemlendi.
Yetkililer ve vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olma çağrısında bulunurken, karın oluşturduğu manzara bölge sakinleri tarafından fotoğraflandı.
İstanbul yeni yıla karla girdi: Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor