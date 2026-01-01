DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.959,25 0,04%
BITCOIN
3.772.142,35 -0,18%

İstanbul'da Yeni Yıla Karla Giriş: Sarıyer'de Beyaz Örtü

İstanbul'da yeni yılın ilk dakikalarında başlayan kar yağışı Sarıyer ve Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde bina çatıları ve araçlarda beyaz örtü bıraktı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 03:16
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 03:16
İstanbul'da Yeni Yıla Karla Giriş: Sarıyer'de Beyaz Örtü

İstanbul'da Yeni Yıla Karla Giriş: Sarıyer'de Beyaz Örtü

Sarıyer ve Avrupa Yakası Yüksek Kesimlerinde Etkili Kar

İstanbul, yeni yılın ilk dakikalarında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Sarıyer'de başlayan yağış kısa sürede bina çatıları ve araçlarda beyaz örtü oluşturdu.

Şehrin soğuk hava dalgasının etkisiyle Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde de kar etkili olurken, ince örtü bazı bölgelerde hızlı şekilde oluştu. Kar yağışı, yeni yılın ilk anlarında özellikle Sarıyer çevresinde gözlemlendi.

Yetkililer ve vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olma çağrısında bulunurken, karın oluşturduğu manzara bölge sakinleri tarafından fotoğraflandı.

İstanbul yeni yıla karla girdi: Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor

İstanbul yeni yıla karla girdi: Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da 2026'nın İlk Bebeği 'Doğan' Dünyaya Geldi
2
Sinop'ta Yeni Yılın İlk Bebeği: Eren’e Altın
3
Vali Ahmet Karakaya'dan Yeni Yıl Ziyaretleri: Güvenlik ve Sağlık Birimleri
4
Çorum'da Şehitlikte Yılbaşı: Şehit Aileleri Dualarla Yeni Yıla Girdi
5
İstanbul'da Yeni Yıla Karla Giriş: Sarıyer'de Beyaz Örtü
6
Bingöl'de 2026'nın İlk Bebeği Mihrişah Doğdu — 3 kilo 200 gram
7
Tunceli Valisi’nin Yılbaşı Ziyareti: Güvenlik Kulesinde Duygusal Aile Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları