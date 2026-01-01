Bolu'da 2026'nın İlk Bebeği 'Doğan' Dünyaya Geldi

İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde doğum

Doğan Özoğul, Bolu'da 2026 yılının ilk saatlerinde İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen Doğan Özoğul, ebeveynleri Burak Özoğul ve Dilek Alkan Özoğul'un evladı olarak ailesine ve hastaneye yılın ilk mutluluğunu yaşattı.

Aile ve hastane personeli doğumu sevinçle karşıladı ve yeni yılı kutladı.

