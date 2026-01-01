DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.959,25 0,04%
BITCOIN
3.772.142,35 -0,18%

Bolu'da 2026'nın İlk Bebeği 'Doğan' Dünyaya Geldi

Bolu'da yeni yılın ilk saatlerinde İzzet Baysal Hastanesi'nde doğan Doğan Özoğul, ebeveynleri Burak ve Dilek Özoğul'a yılın ilk mutluluğunu yaşattı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 03:17
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 03:17
Bolu'da 2026'nın İlk Bebeği 'Doğan' Dünyaya Geldi

Bolu'da 2026'nın İlk Bebeği 'Doğan' Dünyaya Geldi

İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde doğum

Doğan Özoğul, Bolu'da 2026 yılının ilk saatlerinde İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen Doğan Özoğul, ebeveynleri Burak Özoğul ve Dilek Alkan Özoğul'un evladı olarak ailesine ve hastaneye yılın ilk mutluluğunu yaşattı.

Aile ve hastane personeli doğumu sevinçle karşıladı ve yeni yılı kutladı.

BOLU’DA 2026 YILININ İLK BEBEĞİ, BURAK ÖZOĞUL VE DİLEK ALKAN ÖZOĞUL ÇİFTİNİN DÜNYAYA GELEN EVLADI...

BOLU’DA 2026 YILININ İLK BEBEĞİ, BURAK ÖZOĞUL VE DİLEK ALKAN ÖZOĞUL ÇİFTİNİN DÜNYAYA GELEN EVLADI DOĞAN ÖZOĞUL OLDU.

BOLU’DA 2026 YILININ İLK BEBEĞİ, BURAK ÖZOĞUL VE DİLEK ALKAN ÖZOĞUL ÇİFTİNİN DÜNYAYA GELEN EVLADI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da 2026'nın İlk Bebeği 'Doğan' Dünyaya Geldi
2
Sinop'ta Yeni Yılın İlk Bebeği: Eren’e Altın
3
Vali Ahmet Karakaya'dan Yeni Yıl Ziyaretleri: Güvenlik ve Sağlık Birimleri
4
Çorum'da Şehitlikte Yılbaşı: Şehit Aileleri Dualarla Yeni Yıla Girdi
5
İstanbul'da Yeni Yıla Karla Giriş: Sarıyer'de Beyaz Örtü
6
Bingöl'de 2026'nın İlk Bebeği Mihrişah Doğdu — 3 kilo 200 gram
7
Tunceli Valisi’nin Yılbaşı Ziyareti: Güvenlik Kulesinde Duygusal Aile Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları