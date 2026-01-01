DOLAR
Elazığ Protokolü Görev Başındaki Güvenlik Güçleriyle Buluştu

Elazığ protokolü, yılbaşı gecesi yoğun kar ve dondurucu soğuğa rağmen Emniyet ve Jandarma ekipleriyle Bingöl yolu ve Gülüşkür uygulama noktalarında bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:41
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 01:41
Yoğun kar, buzlanma ve dondurucu soğuk altında denetimler sürüyor

Elazığ’da yılbaşı gecesi etkisini artıran yoğun kar yağışı, buzlanma ve dondurucu soğuk havaya rağmen, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve beraberindeki heyet, Bingöl yolu ve Gülüşkür uygulama noktalarında görevli personelle bir araya geldi.

İl protokolü, yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında bilgi aldı; aynı zamanda hem güvenlik güçlerinin hem de seyahat eden vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

