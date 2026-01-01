Elazığ Protokolü Görev Başındaki Güvenlik Güçleriyle Buluştu

Yoğun kar, buzlanma ve dondurucu soğuk altında denetimler sürüyor

Elazığ’da yılbaşı gecesi etkisini artıran yoğun kar yağışı, buzlanma ve dondurucu soğuk havaya rağmen, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve beraberindeki heyet, Bingöl yolu ve Gülüşkür uygulama noktalarında görevli personelle bir araya geldi.

İl protokolü, yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında bilgi aldı; aynı zamanda hem güvenlik güçlerinin hem de seyahat eden vatandaşların yeni yılını kutladı.

