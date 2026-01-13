Elazığ Sivrice'de Mahsur Kalan KOAH Hastası UMKE ile Kurtarıldı
Elmasuyu köyünde yoğun kar çalışmaları sonrası kurtarma
Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Elmasuyu köyünde, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonucu yol kapanınca köyde yaşayanlar yardım istedi.
Köyde rahatsızlanan KOAH hastası Emin Gül (80) için UMKE ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ulaşıma kapanan yol nedeniyle kurtarma çalışmasına İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle destek verdi.
Yolun açılmasının ardından, ekipler 7 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaya ulaştı, ilk müdahale yapıldı ve hasta ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
UMKE ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen müdahale, olası daha kötü sonuçların önüne geçti.
