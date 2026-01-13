Elazığ Sivrice'de Mahsur Kalan KOAH Hastası UMKE ile Kurtarıldı

Elazığ Sivrice'de Elmasuyu köyünde mahsur kalan 80 yaşındaki KOAH hastası Emin Gül, 7 saatlik çalışma sonrası UMKE paletli ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 21:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 21:11
Elmasuyu köyünde yoğun kar çalışmaları sonrası kurtarma

Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Elmasuyu köyünde, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonucu yol kapanınca köyde yaşayanlar yardım istedi.

Köyde rahatsızlanan KOAH hastası Emin Gül (80) için UMKE ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ulaşıma kapanan yol nedeniyle kurtarma çalışmasına İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle destek verdi.

Yolun açılmasının ardından, ekipler 7 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaya ulaştı, ilk müdahale yapıldı ve hasta ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

UMKE ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen müdahale, olası daha kötü sonuçların önüne geçti.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

