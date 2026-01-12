Bilecik’te E-Atıklar Akülü Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor

Bilecik Atatürk İlkokulu'nun "E-Atık Hayra Katık" kampanyası, e-atıkları geri dönüştürerek özel gereksinimli öğrencilere akülü tekerlekli sandalye sağlıyor.

Atatürk İlkokulu'nun 'E-Atık Hayra Katık' kampanyası umut oluyor

Bilecik Atatürk İlkokulu tarafından hayata geçirilen "E-Atık Hayra Katık" kampanyasıyla kullanılmayan elektronik atıklar geri dönüşüme kazandırılarak akülü tekerlekli sandalyeye dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kampanya, öğrenci, veli ve öğretmenlerin iş birliğiyle yürütülüyor; oluşturulan E-Atık birimine teslim edilen elektronik atıklar, lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderiliyor. Geri dönüşümden elde edilecek gelirle maddi durumu yetersiz özel gereksinimli öğrencilere akülü tekerlekli sandalye temin edilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalara mahalle esnafı ve vatandaşlar da destek veriyor; proje hem çevreye hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, kampanyanın 15 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini belirterek, "Toplanan her e-atık, özel gereksinimli bir öğrencimizin hayatına dokunacak. Bu anlamlı kampanyaya katkı sunan tüm öğrenci, öğretmen, veli ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

