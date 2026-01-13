Karasu'da Korkutan Kıyı Erozyonu: Karadeniz 50 Metre İçeri Girdi

Küçükboğaz mevkiinde istinat duvarı çöktü, taşınmazlar tehdit altında

Sakarya'nın Karasu ilçesi Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde olumsuz hava şartları ve şiddetli dalgalar sonucu meydana gelen kıyı erozyonu, bölgedeki bir arsanın istinat duvarının yıkılmasına neden oldu.

Olayda, dalgalar yaklaşık 50 metre içeri girerek Karadeniz'in kıyıya doğru ilerlediği görüldü. Erozyon, arsanın bir kısmını alırken yola yaklaşması nedeniyle bölgedeki taşınmazlar ve halk için yüksek risk oluşturuyor.

Yerel sakinler, durumun ciddiyetine dikkat çekerek yetkililerin müdahalesini talep etti. Karasu Mahallesi sakini Serpil Yüksel yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Sabahlara kadar uyuyamıyoruz evlerimizi su alacak. Deniz yola kadar çıktı. Bundan sonra ne olacak, bilmiyorum. Yetkilerin bir şekilde buraya gelip ne yapmaları gerektiğini bildirmeleri gerekiyor. Bizim tek başımıza yapabileceğimi bir olay da değil bu. Korku içinde yaşıyoruz. Belediyenin de buraya bir el atıp yetkililerin bakması gerekiyor. Dün sabah başladı ve akşama kadar bu alanı aldı. Deniz bugün duruldu. Durulmasa, tekrar olsa herhalde artık evlere veya iş yerlerine kadar sular girecektir"

Bölgedeki erozyonun yarattığı riskler, yetkili kurumların inceleme ve önlem çalışmalarını acil hale getiriyor.

