Burak Göçer'in Otizm Başarı Hikayesi: Kök Hücre, TMS ve Spor

Burak Göçer'in otizm mücadelesi başarı hikayesine dönüştü

3 yaşında otizm teşhisi konulan 15 yaşındaki Burak Göçer, son bir yıldır aldığı kök hücre ve TMS tedavisi ile yoğun eğitimlerin birleşimi sayesinde davranışlarında gözle görülür değişim gösterdi. Buz pateni ve at biniciliği eğitimleri alan Burak, 2026 yılında düzenlenecek özel bir yarışmaya hazırlanıyor.

Sosyal yaşama adım adım

Aile, Burak’ın çocukluk döneminde görece sakin geçen günlerinin, ergenlik döneminde huzursuzluk ve saldırganlıkla değişmesi üzerine farklı tedavi ve eğitim yollarına yöneldi. Son bir yıldır uygulanan tedavi ve programlar sayesinde Burak’ın daha sakin bir yapıya büründüğü, çevresiyle temas kurma ve günlük yaşam becerilerinde ilerleme kaydettiği gözlendi.

Ailenin sorumluluk paylaşımı dikkat çekiyor: Anne, doğum sonrası yaşanan sağlık sorunlarıyla mücadele ederken; baba hem evin geçimini sağlıyor hem de aile düzenini koruyor. Üniversite sınavına hazırlanan abla Ayşenur Göçer ise kardeşinin bakım ve eğitim sürecinde aktif rol alıyor.

Burak’ın ilgi alanları genişledi; buz pateni ve at biniciliği ile gelişen sosyal etkinliklere katılımı artırıldı. Ailenin hedefi, sadece sportif başarı değil; Burak’ın günlük hayatını daha bağımsız sürdürebilmesi ve sosyal hayata daha etkin katılabilmesi.

Ablası süreci anlattı

Ayşenur Göçer süreci şöyle özetledi: "Annem, kardeşim doğduktan sonra rahatsızlandı. Kardeşim on yaşına kadar iyiydi ancak on yaşından sonra ergenlik dönemiyle birlikte belirgin bir huzursuzluk ve saldırganlık başladı. Durduk yere sinirleniyor, etrafa ve bize saldırıyordu. Daha sonra kök hücre tedavisi görmeye başladı ve bu süreçten sonra biraz daha iyiye gitti. Eğitim almaya da devam etti. Yaklaşık bir yıldır buz pateni benzeri yoğun eğitimler alıyor. Kök hücre ve TMS tedavisi görüyor. Normal eğitimine devam ederken, son bir yıldır sosyal etkinlikler ve bu tür eğitimlere daha fazla yoğunlaştık. İlk başlarda yanıma bile gelmiyordu, göz teması zaten yoktu. Şimdi yanımda oturabiliyor."

Göçer, tedavi sürecinin sürdürülebilmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Bu sürecin devam edebilmesi için herkesten destek bekliyoruz" dedi.

