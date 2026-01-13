Konya Kulu'da Yoğun Kar Yağışı: İlçe Beyaza Büründü

Konya'nın Kulu ilçesinde gece başlayan kar yağışı ilçe merkezi ve çevre mahalleleri beyaza bürüdü; ekipler tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 21:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 21:52
Konya'nın Kulu ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Etkileşim ve Yerel Durum

İlçe merkezi başta olmak üzere birçok noktada kar kalınlığı artarken, çevre mahallelerde yağışın yer yer devam ettiği öğrenildi. Görüntüler, bölgedeki kış koşullarının etkisini net bir şekilde gösteriyor.

Ekiplerin Çalışmaları ve Uyarılar

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Hava tahminine göre kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor; vatandaşların güncel uyarıları takip etmeleri öneriliyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

