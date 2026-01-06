Elazığ Ticaret Fuarı İçin Güçlü Adım: Başkan İdris Alan’dan Açıklama

Meclis Toplantısında Fuar Duyurusu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, şehrin üretim ve ekonomik gelişimini hızlandıracak adımları paylaşmak üzere düzenlenen meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Elazığ TSO Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Sedat Karataş başkanlığında gerçekleştirildi.

"Üreten, büyüyen ve gelişen bir Elazığ için daha güçlü ve daha kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz" ifadelerini kullanan Başkan Alan, kent ekonomisini güçlendirmek ve sektörleri markalaştırmak için titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

Elazığ Ticaret Fuarı: Tüm Sektörler Tek Çatı Altında

Alan, şehrin ekonomisine katkı sağlayacak stratejik bir hamle olarak düzenlenecek fuarın detaylarını paylaştı. "6-7-8 Şubat tarihlerinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenleyeceğimiz Elazığ Ticaret Fuarı’nda, sanayiden otomotive, gıdadan tekstile, inşaattan teknolojiye tüm sektörleri tek çatı altında toplayarak yepyeni bir başlangıcın güçlü adımlarını atmış olacağız" dedi. Başkan Alan, meclis üyelerinin desteğiyle fuarın yoğun katılımla gerçekleşeceğine inandığını ve iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

TEKNOVA OSB Çalışmaları ve Harcama Disiplini

Toplantıda ayrıca TEKNOVA OSB çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Alan, OSB’deki yatırım, istihdam ve altyapı konularında atılan adımları anlattı ve yatırımcıların sorunlarının çözümüne yönelik ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

"TEKNOVA OSB’mizdeki yatırım, istihdam ve üretim imkanlarımız ile altyapı çalışmalarını görüştüğümüz toplantıda yatırımcılarımınız yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik önemli adımlar attık. Çok şükür hizmetlerimizi samimiyetle ve adanmışlık duygusu ile yapıyoruz. Odamızın tek kuruşuna bile sahip çıkıyoruz. Asla israfa, şatafata ve gereksiz harcamalara geçit vermiyoruz. Odamızın kasasını beytül mal olarak görüyor ve bu hassasiyetle ve sadece elzem harcamalarımızı yapıyoruz. Çok iş yapıyor ancak az para harcıyoruz. Ben bu konuda bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı bir kez daha siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

