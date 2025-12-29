BŞEÜ'de Kariyer Etkinliği: Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta Konuştu

BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Kariyer Etkinliği

Şinasi Balta öğrencilerle deneyimlerini paylaştı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğinde düzenlenen kariyer etkinliğinin konuğu Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta oldu.

Etkinlik, Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Programda İl Müdürü Şinasi Balta, Ticaret Bakanlığı’nın teşkilat yapısı, kariyer basamakları ve bu alanda kariyer hedefleyen öğrencilerin izlemesi gereken yollar hakkında kapsamlı bilgi ve deneyim paylaşımlarında bulundu.

Ayrıca etkinlik kapsamında bilinçli tüketici olmanın önemi ve tüketici hakları konularında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Soru-cevap bölümünün ardından İl Müdürü Şinasi Balta'ya, katkılarından dolayı öğrenciler tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

