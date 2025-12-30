DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,05%
ALTIN
6.016,26 -0,69%
BITCOIN
3.777.002,14 -0,99%

Erzurum Dondu: Karaçoban'da -30.3 derece, Palandöken'de kar 1 metre 54 santim

Kar sonrası etkili soğuklar Erzurum’u dondurdu; Karaçoban'da sıcaklık -30.3 derece, çeşmeler buz tuttu, Palandöken’de kar 1 metre 54 santime ulaştı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:18
Erzurum Dondu: Karaçoban'da -30.3 derece, Palandöken'de kar 1 metre 54 santim

Erzurum Dondu: Karaçoban'da -30.3 derece

Meteoroloji uyarıyor: Buzlanma ve don riski devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, Karaçoban ilçesinde sıcaklık -30.3 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının ardından etkisini sürdüren soğuk hava, kenti adeta buz tabakasına çevirdi.

Erzurum kent merkezinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi; çeşmeler ve şadırvanlar buz tuttu, kapalı otobüs duraklarının camları buzla kaplandı. Belediye ekipleri ise ulaşım ve vatandaş güvenliği için 24 saat süreyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar uyararak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.

Ayrıca, ülkemizin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de kar kalınlığı 1 metre 54 santime ulaştı, kış turizmi ve pist koşulları olumlu seyrediyor.

KAR YAĞIŞI SONRASI ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDEN SOĞUK HAVALAR, ERZURUM’U ADETA DONDURDU. METEOROLOJİ...

KAR YAĞIŞI SONRASI ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDEN SOĞUK HAVALAR, ERZURUM’U ADETA DONDURDU. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜN GECE GERÇEKLEŞEN EN DÜŞÜK SICAKLIK DEĞERLERİNİ PAYLAŞTI. ERZURUM’UN KARAÇOBAN İLÇESİNDE SICAKLIK-30.3 DERECE OLDU.

KAR YAĞIŞI SONRASI ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDEN SOĞUK HAVALAR, ERZURUM’U ADETA DONDURDU. METEOROLOJİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Araç Sahipleri Battaniyeyle Soğuktan Korunuyor
2
Van'da Kar Sonrası Güvercinlerin Kartpostallık Gösterisi
3
Akdağ Tabiat Parkı'nda Masalsı Kış Görüntüleri
4
Samsun Sahilinde Fırtına: Dev Dalgalar Taşları Karaya Savurdu
5
Gediz'de Eyüp Can'a Konteyner Ev: Başkan Necdet Akel'ten Yardım Dayanışması
6
Tekirdağ Süleymanpaşa Açıklarında Tekneye Yunus Eşlik Etti
7
Erzurum Dondu: Karaçoban'da -30.3 derece, Palandöken'de kar 1 metre 54 santim

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları