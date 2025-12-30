Erzurum Dondu: Karaçoban'da -30.3 derece, Palandöken'de kar 1 metre 54 santim

Erzurum Dondu: Karaçoban'da -30.3 derece

Meteoroloji uyarıyor: Buzlanma ve don riski devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, Karaçoban ilçesinde sıcaklık -30.3 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının ardından etkisini sürdüren soğuk hava, kenti adeta buz tabakasına çevirdi.

Erzurum kent merkezinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi; çeşmeler ve şadırvanlar buz tuttu, kapalı otobüs duraklarının camları buzla kaplandı. Belediye ekipleri ise ulaşım ve vatandaş güvenliği için 24 saat süreyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar uyararak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.

Ayrıca, ülkemizin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de kar kalınlığı 1 metre 54 santime ulaştı, kış turizmi ve pist koşulları olumlu seyrediyor.

