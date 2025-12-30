Artvin'de Heyelan: Borçka-Hopa Karayolu Demirciler Köyü'nde Ulaşıma Kapandı

Demirciler Köyü mevkisinde yollar trafiğe kapandı

Artvin'de Borçka-Hopa karayolunun Demirciler Köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Yolun üst kesiminden kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, yaklaşık 5 metrekarelik bir alanı kaplayarak karayolunu tamamen trafiğe kapattı.

Heyelan sırasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Ulaşımın durmasıyla birlikte her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede etkili olan yoğun kar örtüsü, düşük hava sıcaklıkları ve buzlanma çalışmaları zorlaştırdı.

Olayın ardından Karayolları ekipleri bölgede temizlik ve yol açma çalışmalarına başladı; yol yeniden kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

