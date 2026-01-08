Elazığ TSO Başkanı Alan 42 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziyle Toplantı Yaptı

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, 42 özel eğitim merkeziyle buluştu

27 yaş sınırlaması ve yapısal sorunlar masaya yatırıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, Özel Eğitim Konfederasyonu Elazığ İl Temsilciliğine bağlı 42 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi temsilcileriyle bir araya gelerek kentteki güncel ve yapısal sorunları değerlendirdi.

Toplantıda, rehberlik ve araştırma merkezleriyle yaşanan yapısal sıkıntılar, değerlendirme süreçlerindeki gecikmeler, sahadaki uygulama aksaklıkları ile Maliye Bakanlığının bütçe planlaması ele alındı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilen 27 yaş sınırlamasının etkileri üzerinde duruldu.

Uygulamayla birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin aileyi, 3 bin 350 özel eğitim ve rehabilitasyon kurumunu ve bu kurumlarda görev yapan çok sayıda çalışanı doğrudan etkileyen değişikliğin, geçiş süreci oluşturulmadan ani şekilde hayata geçirilmesinin hem hizmet alan bireylerde hem de ailelerde ciddi tedirginlik yarattığı belirtildi.

Toplantının verimli geçtiğini söyleyen Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, katılımcıların sorunlarını detaylı raporlarla kendilerine ilettiğini bildirdi. Alan, kurumların özel ihtiyaç duyan bireylere ve ailelerine önemli hizmet sunduğunu vurgulayarak, mevzuattan veya kurum işleyişinden kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi için adım atacaklarını kaydetti.

Alan, "Kendileri yaşadıkları problemleri detaylıca hazırladıkları raporlarla bizlere aktardılar. Bu kurumlarımız, toplumda hepimizin değer verdiği ve özel ihtiyaç duyan özel bireylere ve ailelerine hizmet veriyorlar. Bu anlamda çok değerli ve anlamlı bir görev ifa ediyorlar. Gerçekleştirdikleri bu hizmete karşı mevzuattan ya da ilgili kurumların işleyişinden kaynaklı mağduriyet yaşıyorlar. Bizler, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu sorunların çözümü için başta milli eğitim müdürümüz olmak üzere yetkililerle konuyu görüşüp çözümü noktasında adımlar atacağız. Şehrimiz insanına hizmet veren bu kuruluşlarımızı ve bu kurumlarda çalışan eğitimci, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanı ve yardımcı personelle birlikte önemli oranda istihdam sağlayan kurumlarımızın yaşadığı problemlerin çözüme ulaşması noktasında her zaman kendileriyle birlikte olacağız ve sektörün sıkıntılarını gidermenin gayretinde olacağız" dedi.

Elazığ TSO, toplantıda belirlenen sorunlara ilişkin yetkililerle görüşmeler yaparak çözüm arayışlarını sürdürecek.

