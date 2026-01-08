Elazığ TSO Başkanı Alan 42 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziyle Toplantı Yaptı

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, 42 özel eğitim merkezinin sorunlarını değerlendirdi; 27 yaş sınırı, yapısal aksaklıklar ve mali planlama gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:57
Elazığ TSO Başkanı Alan 42 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziyle Toplantı Yaptı

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, 42 özel eğitim merkeziyle buluştu

27 yaş sınırlaması ve yapısal sorunlar masaya yatırıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, Özel Eğitim Konfederasyonu Elazığ İl Temsilciliğine bağlı 42 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi temsilcileriyle bir araya gelerek kentteki güncel ve yapısal sorunları değerlendirdi.

Toplantıda, rehberlik ve araştırma merkezleriyle yaşanan yapısal sıkıntılar, değerlendirme süreçlerindeki gecikmeler, sahadaki uygulama aksaklıkları ile Maliye Bakanlığının bütçe planlaması ele alındı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilen 27 yaş sınırlamasının etkileri üzerinde duruldu.

Uygulamayla birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin aileyi, 3 bin 350 özel eğitim ve rehabilitasyon kurumunu ve bu kurumlarda görev yapan çok sayıda çalışanı doğrudan etkileyen değişikliğin, geçiş süreci oluşturulmadan ani şekilde hayata geçirilmesinin hem hizmet alan bireylerde hem de ailelerde ciddi tedirginlik yarattığı belirtildi.

Toplantının verimli geçtiğini söyleyen Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, katılımcıların sorunlarını detaylı raporlarla kendilerine ilettiğini bildirdi. Alan, kurumların özel ihtiyaç duyan bireylere ve ailelerine önemli hizmet sunduğunu vurgulayarak, mevzuattan veya kurum işleyişinden kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi için adım atacaklarını kaydetti.

Alan, "Kendileri yaşadıkları problemleri detaylıca hazırladıkları raporlarla bizlere aktardılar. Bu kurumlarımız, toplumda hepimizin değer verdiği ve özel ihtiyaç duyan özel bireylere ve ailelerine hizmet veriyorlar. Bu anlamda çok değerli ve anlamlı bir görev ifa ediyorlar. Gerçekleştirdikleri bu hizmete karşı mevzuattan ya da ilgili kurumların işleyişinden kaynaklı mağduriyet yaşıyorlar. Bizler, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu sorunların çözümü için başta milli eğitim müdürümüz olmak üzere yetkililerle konuyu görüşüp çözümü noktasında adımlar atacağız. Şehrimiz insanına hizmet veren bu kuruluşlarımızı ve bu kurumlarda çalışan eğitimci, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanı ve yardımcı personelle birlikte önemli oranda istihdam sağlayan kurumlarımızın yaşadığı problemlerin çözüme ulaşması noktasında her zaman kendileriyle birlikte olacağız ve sektörün sıkıntılarını gidermenin gayretinde olacağız" dedi.

Elazığ TSO, toplantıda belirlenen sorunlara ilişkin yetkililerle görüşmeler yaparak çözüm arayışlarını sürdürecek.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN, ÖZEL EĞİTİM KONFEDERASYONU ELAZIĞ İL...

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN, ÖZEL EĞİTİM KONFEDERASYONU ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİNE BAĞLI 42 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİYLE BİR ARAYA GELEREK YAŞANAN YAPISAL VE GÜNCEL SORUNLAR HAKKINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN, ÖZEL EĞİTİM KONFEDERASYONU ELAZIĞ İL...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Fırtına Kamyoneti Devrildi: Römork Karşı Şeride Fırladı
2
Edirne’de Fırtına: Saatte 60 Kilometre Hızla Ağaçlar Devrildi
3
Yıllık 21 milyon 200 bin gıda analizi: 'Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar analiz yükü yok'
4
Balıkesir'de Fırtına: Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yazlıklar Sular Altında
5
Elazığ TSO Başkanı Alan 42 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkeziyle Toplantı Yaptı
6
Konya'da Kum Fırtınası Trafiği Aksatıyor: Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu Etkileniyor
7
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları