Elimizden düşürmediğimiz kağıt havlu meğer ne tahribatlara neden oluyormuş!

Kağıt havluyla temizlik kolay geliyor olabilir ama zararı daha büyük! Tüm detaylar haberimizde.

Elimizden düşürmediğimiz kağıt havlu meğer ne tahribatlara neden oluyormuş!
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Kağıt havluyu sürekli kullanıyorsanız büyük hata yapıyorsunuz! Büyük tahribat yaratıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAĞIT HAVLUYU SÜREKLİ KULLANMAYIN

Kağıt havlu kolaylığı sebebiyle sık sık tercih ediliyor ancak bilgisayar, tablet, telefon gibi elektronik cihazlara büyük zarar veriyor. Kağıt havlu yapısı sebebiyle bu eşyaları çiziyor. Gözlük camlarınızı da kağıt havluyla silmemeniz gerekiyor. Gözlük camlarınızı silmek için kağıt havlu yerine özel sprey ve bezleri kullanabilirsiniz. 

bu eşyalarınızı kağıt havluyla temizlemeyin

Ahşap yüzeyler de kağıt havluyla temizlendiği zaman çabuk çizilebiliyor bu sebeple yumuşak bezleri ve ahşap temizleyicileri silmeniz gerekiyor. Porselen ve seramik ürünlerinizi de yanlış ürünlerle temizlerseniz zarar verebilirsiniz, bu sebeple yumuşak bez ve özel üretilen yüzey temizleyicileri tercih etmeniz gerekiyor. Yani temizlik yaparken eşyalarınıza özel temizlik şekillerini tercih ederek onların daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. 

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