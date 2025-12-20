Elmacı Dede Muhammet Yılmaz, Mandalinaları Mehmetçiğe Ulaştırdı

Dörtyol’dan Hakkari’ye gönül köprüsü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinin meşhur mandalinasını sınır bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştıran, toplumca 'Elmacı Dede' olarak bilinen Muhammet Yılmaz, askerin selamını Dörtyol’a taşıyarak ilçeye döndü.

Denizli'de yaşayan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, yıllardır bahçesinde yetiştirdiği elmaları sınır hattı ve operasyon bölgesindeki Mehmetçiğe götürmesiyle tanınıyor. Bu yıl elma bahçesi don afetinden olumsuz etkilendi ve aracını dolduracak kadar elma toplayamadı.

Araçtaki boşluğu doldurmak için Dörtyol Belediyesi ve Dörtyol Kaymakamlığı iş birliğiyle mandalina temin edildi ve ürünler Mehmetçiğe gönderildi. Hakkari'de Mehmetçiğe elma ve mandalinaları teslim eden Yılmaz, dönüş yolunda askerlerin selamını Dörtyol'a getirdi.

Yılmaz, dönüşünde Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik'i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

HATAY'IN DÖRTYOL İLÇESİNİN DAMAKLARDA TAT BIRAKAN MANDALİNASINI SINIR BÖLGESİNDE GÖREV YAPAN MEHMETÇİĞE ULAŞTIRAN 'ELMACI DEDE' OLARAK BİLİNEN MUHAMMET YILMAZ, ASKERLERİN SELAMIYLA DÖNDÜ.