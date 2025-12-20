DOLAR
Elmacı Dede Muhammet Yılmaz, Mandalinaları Mehmetçiğe Ulaştırdı

Dörtyol’un 'Elmacı Dede'si Muhammet Yılmaz, don zararına rağmen belediye ve kaymakamlık desteğiyle mandalinaları sınırdaki Mehmetçiğe ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:55
Dörtyol’dan Hakkari’ye gönül köprüsü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinin meşhur mandalinasını sınır bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştıran, toplumca 'Elmacı Dede' olarak bilinen Muhammet Yılmaz, askerin selamını Dörtyol’a taşıyarak ilçeye döndü.

Denizli'de yaşayan 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, yıllardır bahçesinde yetiştirdiği elmaları sınır hattı ve operasyon bölgesindeki Mehmetçiğe götürmesiyle tanınıyor. Bu yıl elma bahçesi don afetinden olumsuz etkilendi ve aracını dolduracak kadar elma toplayamadı.

Araçtaki boşluğu doldurmak için Dörtyol Belediyesi ve Dörtyol Kaymakamlığı iş birliğiyle mandalina temin edildi ve ürünler Mehmetçiğe gönderildi. Hakkari'de Mehmetçiğe elma ve mandalinaları teslim eden Yılmaz, dönüş yolunda askerlerin selamını Dörtyol'a getirdi.

Yılmaz, dönüşünde Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik'i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

