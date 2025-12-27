Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Kartpostallık Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Ilgaz Dağı beyaza büründü

Çankırı-Kastamonu sınırında kartpostallık manzaralar

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı, etkili kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Çankırı’nın yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı ve yoğun sis, dağlık alanda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ilgaz Dağı ve çevresinde ortaya çıkan bu eşsiz görüntüler, havadan görüntülendi ve görsel şölen sundu.

Gün boyu süren yağışın ardından oluşan sessiz, beyaz örtü ziyaretçilere ve fotoğrafseverlere benzersiz kareler sundu.

