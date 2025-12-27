DOLAR
Muş Hasköy’de Mevsimin İlk Karı Yağdı

Muş'un Hasköy ilçesinde sıcaklık düşüşüyle ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı; yağış sabah başladı, çiftçiler memnun, yetkililer sürücüleri buzlanma konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 20:14
Muş Hasköy’de Mevsimin İlk Karı Yağdı

Muş Hasköy’de Mevsimin İlk Karı Etkisini Gösterdi

İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı sürüyor

Muş’un Hasköy ilçesinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Geçtiğimiz haftalarda ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bugün itibarıyla ilçe merkezinde de görülmeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, beklenen kar yağışının toprak için bereket olacağını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde soğuk hava etkisini artırdı.

Yetkililer, sürücüleri olası buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

