Muş Hasköy’de Mevsimin İlk Karı Yağdı

Muş Hasköy’de Mevsimin İlk Karı Etkisini Gösterdi
İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı sürüyor
Muş’un Hasköy ilçesinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Geçtiğimiz haftalarda ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bugün itibarıyla ilçe merkezinde de görülmeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, beklenen kar yağışının toprak için bereket olacağını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde soğuk hava etkisini artırdı.
Yetkililer, sürücüleri olası buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE HAVA SICAKLIKLARININ ANİDEN DÜŞMESİYLE BİRLİKTE İLÇE MERKEZİNE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.