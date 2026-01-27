Emekli Polis Süleyman Gündüz Kırşehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren emekli polis Süleyman Gündüz, Ahi Evran Camii'ndeki törenin ardından Kırşehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:13
Emekli Polis Süleyman Gündüz Kırşehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Polis Süleyman Gündüz Kırşehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Törene meslektaşları ve yakınları katıldı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru Süleyman Gündüz, Kırşehir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni Kırşehir Ahi Evran Camii'nde gerçekleştirildi. Törene İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü'nün yanı sıra Gündüz ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Aile, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Gündüz için helallik alındı.

Gündüz'ün naaşı, Kırşehir Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN EMEKLİ POLİS MEMURU SÜLEYMAN GÜNDÜZ, KIRŞEHİR’DE SON...

GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN EMEKLİ POLİS MEMURU SÜLEYMAN GÜNDÜZ, KIRŞEHİR’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN EMEKLİ POLİS MEMURU SÜLEYMAN GÜNDÜZ, KIRŞEHİR’DE SON...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pazar'da Eski Caminin Minaresi Kontrollü Şekilde Yıkıldı
2
Çemişgezek’te Karla Mücadele: Vatandaşın 'Kurban olurum size' Sevinci
3
Bursa Büyükşehir’den Misi’de kapsamlı dere ve çevre temizliği
4
Erzurum'da Umre Semineri | Dr. Sebahattin Erdoğan
5
Kırşehir'de Görme Engelli Sami Coşkun, Müzikle Hayata Tutunuyor
6
Datça'ya 300 Milyon TL'lik Yol Yatırımı: Muğla Büyükşehir Harekete Geçti
7
Kulp’ta kar engeli kalktı: Salı pazarı üç hafta sonra açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları