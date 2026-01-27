Emekli Polis Süleyman Gündüz Kırşehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Törene meslektaşları ve yakınları katıldı
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru Süleyman Gündüz, Kırşehir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze töreni Kırşehir Ahi Evran Camii'nde gerçekleştirildi. Törene İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü'nün yanı sıra Gündüz ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı.
Aile, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Gündüz için helallik alındı.
Gündüz'ün naaşı, Kırşehir Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
