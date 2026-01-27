Mehmetçik'in Karlı Arazide Gece Eğitimi — MSB Fotoğrafları

Mehmetçik'in karlı arazide gece eğitimi
MSB sosyal medyadan eğitim karelerini yayımladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin karlı arazide gerçekleştirdiği gece eğitimine ilişkin fotoğraflar paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3’üncü Ordu Komutanlığı birliklerimizin zorlu şartlardaki gece eğitimlerinden kareler" ifadelerine yer verildi.
Paylaşılan görüntülerde, Mehmetçiğin ağır kış şartlarında yürütülen gece eğitimlerindeki faaliyetleri yer aldı.
