Mehmetçik'in Karlı Arazide Gece Eğitimi — MSB Fotoğrafları

MSB, 3’üncü Ordu Komutanlığı birliklerinin karlı arazide yürüttüğü gece eğitimine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:31
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin karlı arazide gerçekleştirdiği gece eğitimine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3’üncü Ordu Komutanlığı birliklerimizin zorlu şartlardaki gece eğitimlerinden kareler" ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan görüntülerde, Mehmetçiğin ağır kış şartlarında yürütülen gece eğitimlerindeki faaliyetleri yer aldı.

