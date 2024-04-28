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Emekliler tası tarağı toplayıp bu ilçelere yerleşiyor! İşte nedeni

İstanbul'un kalabalığından sıkılan kişiler bu ilçelere akın etmeye başladı.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 10:17
Emekliler tası tarağı toplayıp bu ilçelere yerleşiyor! İşte nedeni

Özellikle emekliler kalabalıktan sıkıldığı için farklı yerlere göç etmeyi tercih etmektedir. Her yer binalarla kaplı olduğu için emekliler çok ama çok sıkıldı.

Bildiğiniz gibi İstanbul, devasa büyüklüğe sahip bir il olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar büyük olması da yaşam maliyetini giderek artırmaktadır. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar da çareyi göç etmekte buldu. Son zamanlarda kendini bu durumda bulanlar değil ayrıca sıkılan vatandaşlar da İstanbul'dan göç etmeye başladı. Tüm bunların yanı sıra İstanbul'da deprem korkusu da pek çok insanın giderek daha sakin yerlere gitmesine neden oldu. Emeklilerin göç ettiği yerler arasında İzmir Urla, Seferihisar, Çeşme ve Foça ilçeleri bulunmaktadır.

Emekliler İzmir'e Göç Ediyor!

izmie

Emekliler İzmir'e göç etmeye başladı. Emlak fiyatının giderek artmasıyla beraber kiralık evlerin fiyatları da artıyor. Özellikle yayınlanan ilanlar incelendiğinde yayınlanan kiralık ev ilanlarının 2 gün yayında kalmaktadır.

Özellikle İstanbul'dan gelen göç dalgası da emlak piyasasını artırmaktadır. Ev sahipleri bu durumdan memnun olmakla beraber alternatiflere de yönelmektedir. Emeklilerin göç ettiği yerler arasında ise Urla, Seferihisar, .Çeşme ve Foça gibi yerler bulunmakta. Bu ilçeler en sakin ilçeler arasında yer almakla beraber son zamanlarda en çok göç alan ilçeler arasında da yer almayı başardı. Siz de sessiz sakin bir ilçe arıyorsanız bu ilçelerden birine gidebilirsiniz. 

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