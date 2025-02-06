Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Emekliler İçin Promosyon Müjdesi!

Emekli vatandaşlar, 2025 yılı içerisinde bayram ikramiyeleri ve emekli promosyonları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. SGK ile bankaların görüşmeleri sonrası özellikle promosyonlardaki artışlar dikkat çekti.

ING Bank’tan Promosyon Duyurusu

Geçtiğimiz hafta SGK ile bankalar arasında yapılan görüşmelerin ardından, ING Bank emeklilere önemli bir müjde verdi. Emekli maaşlarını ING’ye taşıyan müşteriler, maaş tutarına bağlı olarak ek koşulsuz 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon alabilecekler. Ek fırsatlar ile bu tutar 25.000 TL'ye kadar çıkabilecek.

Yeni Emekliler ve EYT Kapsamındaki İmkanlar

Yeni emekli olanlar ve EYT ile emekli olan bireyler, bu avantajlı promosyonlardan yararlanma hakkına sahip. ING Bank, emeklilerin maaş bankalarını kendileri seçmesi halinde ayrı tarifeler sunacak.

ING Bank Promosyon Avantajları

Maaşını ING’ye taşıyan emeklilere yönelik sunulan fırsatlar arasında:

Ücretsiz Para Transferi: Dijital kanallar üzerinden yapılan para transferi işlemlerinde masraf alınmaz.

Dijital kanallar üzerinden yapılan para transferi işlemlerinde masraf alınmaz. Avantajlı Kredi Faiz Oranları: İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler %3,34'ten başlayan faiz oranlarından faydalanabilir.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler %3,34'ten başlayan faiz oranlarından faydalanabilir. Turuncu Ekstra Plus Avantajları: 3 ay boyunca puan toplama koşulu olmadan avantajlardan yararlanma imkanı.

3 ay boyunca puan toplama koşulu olmadan avantajlardan yararlanma imkanı. Kredi Kartı Ayrıcalıkları: İlk defa ING Kredi Kartı alanlara ilk yıl kart ücreti alınmaz ve 25.000 TL’ye kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanma fırsatı sağlanır.

Emekliler için sunduğu bu fırsatlar, ING Bank'ı tercih edenler için büyük bir avantaj yaratacak.