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Eminiz ki böylesini daha önce yemediniz! Suyu ayrı kendi ayrı lezzetli pirinçli sulu köfte tarifi

Pirinçli sulu köfte nasıl yapılır? Bu lezzet bombası hem karnınızı doyuracak hem de lezzet şenliği yaşatacak! İşte ustaların sır gibi sakladığı o tarif...

Yayın Tarihi: 25.02.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:47
Eminiz ki böylesini daha önce yemediniz! Suyu ayrı kendi ayrı lezzetli pirinçli sulu köfte tarifi

Pirinçli sulu köfte, lezzetli ve doyurucu bir ana yemek alternatifi sunan pratik bir tarif olarak karşımıza çıkıyor. İhtiyacınız olan malzemeleri hazırladıktan sonra, kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber, nane, kekik ve pirinci bir araya getirerek köfte harcını yoğurun. Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak köftelerinizi şekillendirin.

Tencerede sıvı yağ ve salçayı kavurarak başlayan pişirme süreci, tarife karakteristik bir lezzet kazandırıyor. Patatesleri küp şeklinde doğrayıp kavrulmuş malzemelere ekleyerek, malzemelerin birbirine uyumlu bir lezzet bütünlüğü oluşturmasını sağlayın. Sonrasında 3 su bardağı sıcak su ekleyerek karışımı kaynamaya bırakın.

sulu köfte nasıl yapılır

Kaynadığında hazırladığınız köfteleri içine atın ve altını kısarak yaklaşık 20 dakika kadar daha pişirin. Bu süreçte köfteler, pirinç ve diğer malzemelerle buluşarak birbirinden lezzetli bir uyum yakalayacaktır. Bu nefis pirinçli sulu köfte tarifi, sıcak servis edildiğinde sofranıza doygun bir lezzet sunacak ve sevdiklerinizi mest edecek. 

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