Emirhan Çiftçi 18 Yaş Milli Takım Kampına Davet Edildi

Bozüyük Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi milli takım kampına çağrıldı

Bozüyük Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Emirhan Çiftçi, Ankara’da düzenlenecek Erkek 18 Yaş Milli Takım kampına davet edildi.

Okulun hentbol takımıyla Bilecik’i temsil etmek üzere Düzce’de yapılan grup müsabakalarına katılan Çiftçi, sergilediği performansla Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Hentbol Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü olarak atanan İspanyol antrenör Jordi Jodar Sagales’in beğenisini kazandı.

Jordi Jodar Sagales tarafından kamp için davet edilen Çiftçi, 16 Ocak’ta Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda başlayacak kampa çağrıldı. Kamp, 16 Ocak’ta başlayıp 23 Ocak’ta sona erecek ve davet edilenler arasında 26 sporcu bulunuyor.

İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Okul Müdürü Ali Arı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Gündoğdu, okul takımıyla birlikte başarılı sporcu Emirhan Çiftçi’yi kabul ederek tebrik etti. Okulunun ve ilçenin gurur kaynağı olan genç oyuncu, milli takıma davet edilen listede kulübü olmayan tek sporcu olarak dikkat çekti.

EMİRHAN ÇİFTÇİ