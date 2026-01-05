Emre Akdoğan'tan taziye: Abdulsamet Burul Aşkale'deki kazada hayatını kaybetti

Emre Akdoğan'tan taziye: Abdulsamet Burul hayatını kaybetti

Aşkale'de trafik kazasında genç usta yaşamını yitirdi, Akdoğan uyarıda bulundu

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Emre Akdoğan, Aşkale'de meydana gelen trafik kazasında meslektaşı Abdulsamet Burul'un hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.

Akdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Aşkale ilçemizde meydana gelen elim trafik kazasında, meslektaşımız genç usta Abdulsamet Burul’un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Alın teriyle ekmeğinin peşinde olan bir kardeşimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere, babasına, yakınlarına ve oto sanayi camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Akdoğan ayrıca, benzer kayıpların önlenmesi için yol kenarında yapılan tamiratlarda iş güvenliği ve trafik önlemleri alınmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, tüm esnaf ve sürücüleri daha duyarlı olmaya çağırdı.

Başkan adayı, güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek toplumun ve esnaf camiasının bu konuda ortak sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

