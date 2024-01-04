En az lise diploması olan hemen başvurabilir! MSB 190 memur alımı için düğmeye bastı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, çeşitli pozisyonlara 190 memur alımı yapılacağı bildirildi. Yapılan açıklamanın içeriğinde ise başvuruların 'personeltemin.msb.gov.tr' adresinden yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ile Milli Savunma Üniversitesi'ne aşçı, bahçıvan, çocuk eğitimcisi, garson, hizmetçi, hemşire ve personel, istatistikçi, kaloriferci, mal sorumlusu, memur, bilgisayar mühendisi, çevre mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, mütercim, şoför, bilgisayar teknikeri, bilgisayar programlama teknikeri, harita kadastro teknikeri, elektrik elektronik teknikeri, aşçı, matbaa teknikeri, acil tıp teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni, elektrik teknisyen, kaporta teknisyeni, terzi, uzman, hesap sorumlusu, VHKİ, diyetisyen, fırıncı, maaş mutemeti alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURU DETAYLARI

a) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî

Savunma Üniversitesi'ne istihdam kapsamında Tablo-1’de belirtilmiş olan faaliyet takvimine uygun Tablo 2 "657 Sayılı Memur"da yer alan mesleki yeterliliğe sahip memur unvanlarına ilişkin

Kanunu” ve “Milli Savunma Bakanlığına ilk defa memur olarak atananlar için

Personel "İşe Alım Yönetmeliği"ne göre işe alınacaktır.

b) Her adayın yalnızca bir seçeneği vardır.

c) Başvuru sahibinin, başvuru talebinde aşağıdaki şartları sunması gerekir: Ustalık Belgesi-Kalfalık, Sertifika ve Mesleki Sertifika Yeterlilik belgesini tamamlamak için “Diğer bilgi ve belgeler” ekranında İlgili diğer belgeleri ekle butonuna basacaksınız. İstenilen belgeleri sisteme yükleyeceklerdir. Sürücü belgesi sertifikası istiyorsanız Sürücü belgesi bilgilerini ekle butonuna tıklayın.

c) Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce kabul edilen eşdeğer nitelik şeklinde değerlendirilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil sınavı sonuçları, sınav bilgileri ekranından 'Sınav Bilgisi Ekle' butonuyla YDS eşdeğer puanını test puanı bölümüne eklemeleri gerekmektedir. Dosya Seç kısmından yabancı dil yeterlilik belgesini indirerek kaydetmeleri de gerekiyor.

d) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış eşdeğer bir sertifikaya sahip olmaları gerekir. Ortaöğretim mezunu gerektiren pozisyonlara başvuran adayların “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından eğitim yeterliliklerini sisteme yüklemeleri gerekiyor.

e) Başvuru sahibinin varsa adını, adresini ve son çalıştığı yerin unvanını “Son Çalıştığı Yer” başlığı altında belirtmesi gerekmektedir.

f) Adaylar belgelerinin eksiksiz olarak yüklenip yüklenmediğini ve okunaklı olup olmadığını kontrol edebilirler. Başvuru süresi dolmadan belgelerinizi sisteme gönderilmesi gerekmektedir. Yükleme yapmayan, okunması zor veya eksik yükleme yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

g) Temin süreci; ön kayıt, kaydın kabulü, mülakat görüşmesi, sağlık ve güvenlik raporlama prosedürleri adımlarını içerir.

ğ) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde mesleki yeterlilik sınavı düzenleyebilir ve belge sunabilir. Talimatları değiştirebilir. Başvuru süresi içerisinde başvuru sahibinin ilanda yapılan güncellemelere uyması gerekmektedir.

h) Bildirim içeriğinde açıkça belirtilmeyen konularda ilgili kanunlara uygun işlem yapılır.

ı) Şehit ve gazilerin eşleri, çocukları; Baba, anne veya eş durumunu kanıtlayan belgelere sahip olanların başvurularında girmiş oldukları merkez sınavı veya 4 üncü madde altıncı fıkrasında belirtilen sınavdaki puanlar, elde edilen puan sayısına %10 eklenerek hesaplanır. Bu maddedeki düzenlemeler yalnızca;

(1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dâhil askeri personeli, Jandarma hizmetleri sınıfı

ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil

Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli

erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve

Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı ve 64 üncü

maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47

nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330

sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri

uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

(2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dâhil askeri personeli, Jandarma hizmetleri sınıfı

ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil

Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli

erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve

Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve

sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510

sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ve 2330

sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya

yakınlarına aylık bağlananların,

(3) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet

Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

(4) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi

kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların eş ve çocukları hakkında uygulanır.

Bu kapsamda şehit, gazi eş ve çocuklarının; Sosyal Güvenlik Kurumundan tabi olduğu kanunu

gösterir belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme

yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır.

i) Bu talimat hükümleri, talimatın yayımı tarihinden sonra Savunma Bakanlığı açısından geçerli olacaktır. Bakanlığın gerekli görmesi halinde değiştirilebilir.

j) Asıl listede yer alanlardan; Çeşitli nedenlerle atanamayanların ataması iptal edilir veya

Bakanlığın gerekli görmesi halinde, randevu alınamaması nedeniyle boşalan kontenjanlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra doldurulacaktır. 1 (bir) yılı aşmamak üzere yapılacak bir sonraki sınava kadar yedek listede yer alırlar.

Adaylar, en yüksek puanı alan alternatif adaydan başlayarak sıralanarak aday gösterilebilmektedir. Adayın yedek listeye kaydolma, sonraki sınavlarda herhangi bir öncelik hakkından yararlanma hakkı teşkil etmez.

BAŞVURU KOŞULLARI

İlana kayıt yaptıracaklarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

a) 657 sayılı Kamu İşleri Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması,

b) 2022 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen memur seçme sınavına katılıp başarılı olan;

c) Başvuru anındaki üniversite öğrenim düzeyine göre yeterlilik tablosunda (Tablo 2) her iş unvanı için belirlenen mesleki niteliklere sahip olmak,

d) Başvuruyu zamanında teslim ettikten ve gerekli tüm belge ve bilgileri başvuruya eklemiş olmak.

Başvurular internet üzerinden kabul edilmektedir. Başvuru yapacak adayların Personel Alımı yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Adaylık ilanı şu şekilde yayımlandı:

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere; Devlet Memuru kadrolarına, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile "Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" esasları çeröecesinde personel alımı yapılacaktır.

Ortaöğretim Kurumu mezunu adayların Bilgi/Diğer Belgeler alanından “Diploma (MEB onaylı)” belgesini yüklemeleri gerekmektedir.