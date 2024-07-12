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En az lise mezunu olmak şart! Et ve Süt Kurumu kadrolu personel alımını duyurdu

İki çeşit tam zamanlı ve daimi pozisyon için, toplamda altı kişilik kadro ile, sosyal güvenceleri tam olan kamu işçisi olarak istihdam edilecek personel alımı yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:31
En az lise mezunu olmak şart! Et ve Süt Kurumu kadrolu personel alımını duyurdu

İŞKUR tarafından duyurulan ilanlara göre, dört şoför ve iki soğutma sistemleri operatörü olmak üzere, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin toplam altı daimi kamu işçisi pozisyonu için alım yapılacaktır. İlgili pozisyonlar için hem kadın hem de erkek adaylar başvuruda bulunabilirler. İlanın tüm detaylarına haberimizden kolaylıkla erişebilirsiniz.

Daimi Kamu İşçisi Alımı için Başvuru Süreci

Tam zamanlı ve sürekli hizmet verecek adaylar için fırsat niteliğindeki bu pozisyonlar için başvurular, İŞKUR'un resmi başvuru sayfası aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Başvuru için son tarih 12 Temmuz 2024'tür.

iş ilanı

Şoför ve Soğutma Sistemleri Operatörü Kamu İşçisi için Gerekli Belgeler

Dört şoför ve bir soğutma sistemleri operatörü kadrosuna başvuracak olan adayların, T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ilgili eğitim diploması veya mezuniyet belgesi, adli sicil kaydı, bir adet vesikalık fotoğraf, askerlik durum belgesi ve ikametgah belgesi gibi belgeleri hazırlayarak başvuru sürecini zamanında tamamlamaları gerekmektedir.

Et ve Süt Kurumu Daimi İşçi Alımı İçin Başvuru Şartları

Et ve Süt Kurumu, altı daimi kamu işçisi pozisyonu için başvuruları kabul edecektir. Adayların;

  •   Soğutma Sistemleri Operatörü pozisyonu için, Lise veya dengi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme veya Meslek Yüksek Okulu İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Teknolojisi mezunu olmaları,
  •   18 ile 35 yaş arası olmaları gerekmektedir. İŞKUR İş İlan No: 00008397143.
  •   Şoför pozisyonu için ise, en az Lise en fazla Lisans düzeyinde eğitim almış ve 18 ile 40 yaş arası olmak,
  •   CE Sürücü belgesine sahip olmak şarttır. İŞKUR İş İlan No: 00008397742.

Başvuru Yapılacak Yer

Bu şartları taşıyan adaylar, başvurularını yalnızca İŞKUR aracılığıyla yapabilirler. Başvurular, İŞKUR'un web sitesi, 170 numaralı telefon hattı veya hizmet noktaları üzerinden tamamlanabilir.

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