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Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat

Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları...

Yayın Tarihi: 21.02.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 07:44
Enerji Bakanlığı KPSS şartını kaldırdı! Memur olmak isteyenlere kaçmaz fırsat

Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü memur alımı için kamu ilanı yayınladı. Kariyer Kapısı'nda yeni yayınlanan ilana göre, yetiştirilmek üzere personel alımı gerçekleşecek.

KPSS'siz yurt dışı memur alımı kontenjanları

Kurum personeli için 16 Ekim 2023 tarihli ve 7713 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca 2024 yılı için 'yer bilimleri, madencilik, maden hukuku, maden işletmeciliği, petrol ve doğal gaz mühendisliği ve sürdürülebilir madencilik' alanlarında lisansüstü eğitim için bir adet (0-12 ay) kontenjan ayrılmıştır.

alım

Kimler başvurabilir?

1. Bir üniversiteden en az dört yıllık lisans derecesine veya yüksekokul derecesine sahip olmak

2. Amirlerinin iznine sahip olmak.

3. Geçmişte Türkiye'de veya yurtdışında aynı düzeyde eğitim veya öğretim almamış olmak.

4. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesi durdurulması cezası almamış olmak.

5. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak.

6. Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

7. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az birinden en az 70 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Belgesine göre bu yabancı dil sınavları İngilizce için Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Academik, Fransızca için TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe-Institut ve Fransızca için DELF ve DALF. (Ayrıca, ÖSYM tarafından hazırlanan Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerinin Belirlenmesine İlişkin Yönerge 'nin 6(2)(d) maddesine göre, ulusal üniversiteler uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarını yapmakla yükümlüdür.

8. Adaylık dahil en az üç yıl Genel Müdürlük çalışanı olarak çalışmış olmak.

İşe alımın başlaması

Yurtdışı memur alımları ilanın yayınlanmasıyla aynı anda başlamıştır. Bu nedenle Kariyer Kapısı'nda yayınlanan ilanlara başvuruların en geç dört ay içinde yapılması gerekmektedir.

Başvuru süresi 9 Şubat - 30 Haziran 2024

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