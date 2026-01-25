ER-VAK'tan Ahlat'a Vefa Çağrısı: Abdurrahim Şerif Beygü'nün İsmi Yaşatılmalı

Erzurumlu vakıf, Ahlat mirasına katkıda bulunan tarihi ismin anılmasını talep etti

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, 'Ahlat Kitabeleri' eseriyle bu anıtları ölümsüzleştiren Erzurumlu tarihçi Abdurrahim Şerif Beygü'nün isminin Ahlat'ta yaşatılması için Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

Güzel, Anadolu'nun Orhun Anıtları olarak bilinen Ahlat Selçuklu mezarlığı'nın Türk kültür mirası içinde emsalsiz olduğunu vurgulayarak, bu muhteşem kültür hazinesinin dünyaya duyurulmasında Erzurumlu tarihçi Abdurrahim Şerif Beygü'nün kaleme aldığı 'Ahlat Kitabeleri' eserinin önemli katkı sağladığını hatırlattı.

ER-VAK olarak Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Belediye Başkanlığı'na başvurduklarını, ancak şimdiye kadar olumlu bir yanıt alamadıklarını söyleyen Güzel, bu durumun Erzurumluları üzdüğünü ifade etti.

Güzel, Erzurum'un bilge isimlerinden Sıtkı Dursunoğlu'nun Beygü'nün çalışmasını değerlendirirken söylediklerini aktardı: 'Anadolu Türk tarihinin en bakir ve karanlık safhasını, onun Ahlat Kitabeleri ile tanıdık. Taşın ve yazının kekeme dilini günlerce mihnetli kağnı yollarını aşarak, ev diye oyuklarda yatarak, çok kere ekmeğine katık bulamayarak o çözdü'.

Güzel, batılı tarihçilerin ve bilim adamlarının da bu kitaptan faydalandığını belirtirken, Beygü için yapılacak her türlü anma ve yaşatma çalışmasının bir vefa borcu olduğunu vurguladı. Yapılan çağrının olumlu sonuçlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Abdurrahim Şerif Beygü'nün sözleri

Güzel, Beygü'nün kendi ifadesine dikkat çekti: 'Bitlis'te muallimken tetkikatı tarihiyede bulundum.Anadolu'da Ahlat kadar Türklüğe ait kıymetli vesaiki tarihiyeyi sinesinde taşıyan hiçbir şehirmiz yoktur dersem mübalağa etmemiş olurum .O tarihten yani, 330 dan itibaren Ahlat tarihini tesbit ile yazmağa azmettim'.

Abdurrahim Şerif Beygü kimdir?

1895 yılında Erzurum'da doğan Beygü, ilköğrenimini Erzurum İdadisinde tamamladı. Erzurum'da haftada iki defa çıkan Albayrak Gazetesi'nde mürettiplik yaptı. Birinci Cihan Savaşı sırasında ailesiyle birlikte İç Anadolu'ya göç eden Beygü, Sivas'ta Vilayet Matbaası'nda mürettiplik yaparken, Sivas Muallim Mektebi'nde düzenlenen muallim yardımcılığı kursunu başarıyla tamamladı.

Öğretmenlik görevleri kapsamında Erbaa, Konya ve çeşitli illerde çalıştı; daha sonra Erzurum Sultanisi İptidai Kısım öğretmenliğine nakledildi. Maarif Nezaretinin imtihanıyla tarih ve coğrafya öğretmeni olarak Erzurum Erkek Muallim Mektebi'ne atandı ve burada sekiz yıl görev yaptı. Bu dönemde 'Ahlat Kitabeleri' ve 'Erzurum Tarihi' gibi kıymetli eserlerini hazırladı.

1942 yılı sonunda hastalığı nedeniyle Eskişehir Lisesi'ne naklini istedi; Eskişehir'de 49 yaşında vefat etti. Mezarı Eskişehir'dedir.

ER-VAK'ın çağrısı, Ahlat'ın tarihî mirasını ve bu mirasa katkı sunmuş isimlerin anılmasını gündeme taşıdı. Vakıf, yetkililerden somut adımlar beklendiğini belirtti.

