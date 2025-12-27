DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.512,75 0,24%

Erciş'te Kar Sevinci: Kartopu ve Kardan Adam Keyfi

Van'ın Erciş ilçesinde etkili kar yağışı sonrası vatandaşlar sokaklarda kartopu oynayıp kardan adam yaparak karın keyfini sürdü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:01
Erciş'te Kar Sevinci: Kartopu ve Kardan Adam Keyfi

Erciş'te Kar Sevinci: Kartopu ve Kardan Adam Keyfi

Vatandaşlar sokaklara döküldü

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıkarak kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Çocuk ve yetişkin birçok kişi karın tadını doyasıya yaşadı.

Karla kaplı caddelerde oyunlar oynayan vatandaşlar uzun süredir bekledikleri yağışın sevincini paylaştı.

Vatandaşların sözleri

Ahmet Yiğit kar yağışına çok sevindiğini belirterek, "Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Hep birlikte kartopu savaşı oynadık kardan adam yaptık" dedi.

Almanya’dan gelen Melissa Alptekin ise, "Almanya’da yaşıyorum. Almanya’da bu kadar kar görmemiştim. Erciş’te böyle kar görünce arkadaşlarımla kartopu oynadık" derken, Rabia Aldeşer de, "Erciş’te böyle çok kar yağınca arkadaşlarımla birlikte oynadık, kar yağdığı için çok mutluyum" dedi.

KAR TOPU OYNAYANLAR

KAR TOPU OYNAYANLAR

KAR TOPU OYNAYANLAR

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl-Diyarbakır Yolunda Tır Trafiğine Kapatıldı (0-31 km)
2
Elazığ'da 111 Köy Yolu Kapandı: Ekipler 90 Araçla Müdahale Ediyor
3
KBÜ ve STK'lar Sosyal Fayda İçin Bir Araya Geldi
4
Karabük'te Kuvvetli Kar Uyarısı: 20 cm Üzeri Bekleniyor
5
Bingöl-Elazığ yolu tır trafiğine kapatıldı (0-51 km)
6
ELMİYAD FHGC’ye Katıldı: Elazığ Basınında Birleşme

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti