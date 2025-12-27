Erciş'te Kar Sevinci: Kartopu ve Kardan Adam Keyfi

Vatandaşlar sokaklara döküldü

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıkarak kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Çocuk ve yetişkin birçok kişi karın tadını doyasıya yaşadı.

Karla kaplı caddelerde oyunlar oynayan vatandaşlar uzun süredir bekledikleri yağışın sevincini paylaştı.

Vatandaşların sözleri

Ahmet Yiğit kar yağışına çok sevindiğini belirterek, "Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Hep birlikte kartopu savaşı oynadık kardan adam yaptık" dedi.

Almanya’dan gelen Melissa Alptekin ise, "Almanya’da yaşıyorum. Almanya’da bu kadar kar görmemiştim. Erciş’te böyle kar görünce arkadaşlarımla kartopu oynadık" derken, Rabia Aldeşer de, "Erciş’te böyle çok kar yağınca arkadaşlarımla birlikte oynadık, kar yağdığı için çok mutluyum" dedi.

