Erdemli'de 2 Günde 2 Caretta Caretta Telef Oldu

Limonlu sahili ve ilçe limanında art arda bulunan ölü deniz kaplumbağaları endişe yarattı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının kıyıya vurması yerel halk ve çevre gönüllülerini üzdü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Limonlu sahiline yaklaşık 40 kilogram ağırlığında bir caretta caretta vurdu. Sahilde ölü olarak bulunan kaplumbağayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bunun öncesinde, dün ilçe limanı çevresinde aynı cins bir deniz kaplumbağası kıyıya telef halde bulunmuştu.

Olayı görenlerden Ahmet Şahin durumu şöyle anlattı: "Sahilde gezerken deniz kenarına indiğimde kaplumbağanın dalgalarla kıyıya vurduğunu gördüm. Ölmüş vaziyetteydi, yetkililere haber verdik. Gelip alacaklar."

Nurcan Güler Kökrek ise duygularını, "Tatil amacıyla geldiğimiz bu güzel kıyıda nesli tükenmekte olan bir canlının bu şekilde hayatını kaybetmiş olmasına tanıklık ettiğim için gerçekten üzgünüm. Yakın zamanda Silifke’de de kaplumbağa hayatını bu şekilde kaybetmiş. İnşallah insanların ekosisteme verdiği zarardan dolayı değildir, doğal ölümlerdir bunlar. Ama her haliyle çok üzücü" sözleriyle ifade etti.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, bölgedeki bu art arda meydana gelen olayların nedenleri merak ediliyor ve halk ile çevreciler sebep araştırmasının yapılmasını talep ediyor.

