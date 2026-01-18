Yozgat'ta Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Araç Özel İdare Ekiplerince Kurtarıldı

Sorgun'da Aşağıcumafakılı köy yolunda karla saplanan araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesi müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:17
Yozgat'ta Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Araç Özel İdare Ekiplerince Kurtarıldı

Sorgun'da Aşağıcumafakılı köy yolunda kurtarma çalışması

Edinilen bilgilere göre, etkili kar yağışı sonrası Sorgun ilçesine bağlı Aşağıcumafakılı köy yolu'nda ilerlemekte güçlük çeken bir araç yolda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle yaptıkları kısa süreli çalışma sonunda aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Kara saplanan otomobili iş makinası yardımıyla kurtarılan Bekir Canpolat, "Aracımız karla kaplı yolda mahsur kaldı. Sağ olsun Sorgun Özel İdare ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi arazide saplanmış olduğumuz yerden çıkardılar. Yine köyümüzün yollarını açıyorlar. Bizleri mağdur etmedikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

