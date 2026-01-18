Muş'ta Taksici Ceyhan Kılıçaslan, Havale Geçiren 2 Yaşındaki Çocuğu 1 Km Taşıdı

Muş'ta taksici Ceyhan Kılıçaslan, trafik nedeniyle ilerleyemeyince havale geçiren 2 yaşındaki çocuğu kucağında yaklaşık 1 kilometre taşıyıp polis desteğiyle hastaneye ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:13
Ceyhan Kılıçaslan, kent merkezinde yoğun trafik nedeniyle ilerleyemeyen aracından inerek havale geçiren 2 yaşındaki çocuğu kucağına alıp yaklaşık 1 kilometre taşıdı.

Ailesi tarafından Muş Devlet Hastanesi'ne götürülmek istenen çocuk, trafikte araçların tamamen durması üzerine hastaneye ulaştırılamadı. Durumun ağırlaştığını fark eden Kılıçaslan, vakit kaybetmeden aracı terk etti ve çocuğu kucağına alarak koşmaya başladı.

Yolda karşılaştıkları polis ekipleriyle durumu paylaşan Kılıçaslan, polisin çocuğu ekip aracına alıp siren eşliğinde yolu açmasıyla acil servise ulaştırıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay Anı ve Taksicinin İfadesi

Kılıçaslan olayı şöyle anlattı: "Namaz kılmak için caminin önünde durdum. Elinde bir çocukla bir bayan bekliyordu. Rica etti; taksi bulamadıklarını, trafik yoğun olduğu için hastaneye gidemediğini söyledi. 'Rica etsem hastaneye götürür müsünüz?' dedi. Tabii dedim; arabada bir müşterim vardı. Eğer izni olursa sizi de beraber götürürüz, ücreti de almayız dedik. Müşterimi bıraktım. Hastaneye 1 kilometre kala çocuk fenalaşmaya başladı. Trafik de çok yoğundu, ilerleyemedik. En son boş bir yere arabayı park ettim. Baktım çocuk havale geçiriyor. O anda elimizden bir şey gelmedi. Hemen kucağıma aldım, koşmaya başladım. Bir kilometrelik mesafeyi nefes nefese koştum. Kışlık elbise ve botla koşmak da çok zor oldu. Yolda trafik polislerine denk geldik. Rica ettik; 'Çocuk havale geçiriyor, nefes almıyor' dedik. Sağ olsun onlar da acil dönüş yapıp siren çalarak trafiği açtılar ve yardımcı oldular. Acil girişine kadar eşlik ettiler. Çocuk 2 yaşındaydı, çok zor bir durumdu. Bayan o halde bırakılamazdık. Hastanede işlemlerini yaptık, kan tahlili alındı. Sağlık ekipleri derhal müdahale etti. Gerçekten çok zor bir durumdu. Allah kimsenin başına vermesin. Trafik tıkandıktan sonra elimizden ancak bu geldi. Çok şükür, elhamdülillah çocuğun durumu iyi"

Taksicinin duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

