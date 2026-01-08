Erdemliler Hareketi'nden Diyarbakır'da Bin Kişiye Mont ve Bot Yardımı

Yardım kampanyasının ayrıntıları

Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, ihtiyaç sahibi çocuklar ve özel bireylere bot ve mont yardımında bulundu.

Derneğin Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz’ın öncülüğünde, İyilik Engel Tanımaz gönüllü grubunun destekleriyle yürütülen çalışma kapsamında kent genelinde toplam bin kişiye mont ve ayakkabı yardımı ulaştırıldı.

Yardım faaliyeti, dar gelirli ailelerin çocukları, okul çağındaki öğrenciler ve özel gereksinimli bireyleri kapsayacak şekilde, önceden yapılan ihtiyaç tespitleri doğrultusunda planlı ve titiz bir şekilde gerçekleştirildi. Soğuk kış günlerinde hayata geçirilen bu destekle, yalnızca bedenlerin değil, gönüllerin de ısıtılması hedeflendi.

Atilla Kaymaz, bu faaliyetlerin geçici değil, yıllara yayılan bir gönül seferberliği olduğunu vurguladı. Kaymaz, ihtiyaç sahibi öğrencilere ellerinden geldiğince hediyelerini ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Buradan özellikle sivil toplum kuruluşlarına, Diyarbakırlı iş insanlarına ve siyasilerimize bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen hayırda yarışalım. Lütfen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına, kendi imkanlarımız ölçüsünde koşarak cevap verelim. Dost ve insan biriktirelim. Bu yardım faaliyetlerinde birbirimizi yalnız bırakmayalım. Biliyorsunuz ki biz birlikte Türkiye’yiz, birlikte güçlüyüz. Bu nedenle tüm iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasilere çağrımı bir kez daha yinelemek istiyorum"

Diyarbakır’da son yılların en sert kışlarından birini yaşandığını kaydeden Kaymaz, "Son 50 yılın en ağır kış şartlarıyla karşı karşıyayız. Çocuklarımız üşümesin istedik. Bu düşünceyle birçok çocuğumuza ve gencimize bot ve mont başta olmak üzere kışlık ihtiyaçlarını karşılamak adına elimizden geleni yapmaya çalıştık. İçimizden geleni, gönlümüzden geçeni çocuklarımıza ulaştırmak; gönlümüzün sıcaklığının onları ısıtmasını istedik. Bu vesileyle herkesi duyarlı olmaya, bu hayır işlerinde yarışmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan organizasyon, yerel dayanışma ve sivil toplum desteğinin önemini bir kez daha ortaya koyarken, kampanya sürdürülebilir yardım çağrısıyla uyumlu bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

