Ereğli'de Kardan Adamı Yıkan Gençlerin İç Isıtan Özrü

Ereğli'de kardan adamı yıkan gençler hatalarını anlayıp esnaftan özür diledi; kapısına baklava bıraktılar ve güvenlik kamerası önünde özür mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:42
Ereğli'de Kardan Adamı Yıkan Gençlerin İç Isıtan Özrü

Ereğli'de Kardan Adamı Yıkan Gençlerden İç Isıtan Özür

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir esnafın dükkanının önüne yaptığı kardan adam, yoldan geçen çocuklar tarafından yıkıldı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı ve izleyenlerin hem yüzünü buruşturdu hem de tebessüm ettirdi.

Sabah Gelen Not ve Tatlı

Ertesi sabah işyerine geldiğinde kapısında bir kutu baklava bulan esnaf, kutuda yer alan notu okudu: «Abla güvenlik kamerası görüntülerini izler misin? Özür dileriz». Bu not, gençlerin yaptıklarını anlayıp telafi etmek istediklerinin işareti oldu.

Güvenlik Kamerasında Özür Anı

Görüntülerde gençlerin dükkan önüne gelip kameranın önünde durduğu, ardından samimi sözlerle özür dilediği görülüyor. Gençlerin kamera önünde söyledikleri şöyle kayda geçti: «Buraya özür dilemeye geldik. Tatlı da getirdik. Bu kadar ciddiye alınacağını bilmiyorduk. Eğlence amaçlıydı. Size kardan adam yapmaya çalışacağız ama etrafta kar yok. O yüzden size baklava getirmiştik.» Gençler tatlıyı bıraktıktan sonra oradan ayrıldı.

Olay, gençlerin sorumluluk alıp geri dönmeleri ve esnafın gösterdiği hoşgörü sayesinde sıcak bir anıya dönüştü. Yaşananlar, soğuk kış gününde toplumda karşılıklı anlayışın ve dürüstlüğün önemini hatırlattı.

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR ESNAFIN DÜKKANININ ÖNÜNE YAPTIĞI KARDAN ADAMI YIKAN GENÇLER...

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR ESNAFIN DÜKKANININ ÖNÜNE YAPTIĞI KARDAN ADAMI YIKAN GENÇLER, YAPTIKLARI HATAYI ANLAYIP ÖZÜR İÇİN GERİ DÖNDÜ. ESNAFIN KAPISINA BAKLAVA BIRAKAN GENÇLER, GÜVENLİK KAMERASININ ÖNÜNE GEÇEREK ÖZÜR DİLEDİ. GENÇLERİN DAVRANIŞI SOĞUK KIŞ GÜNÜNDE YÜREKLERİ ISITTI.

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE BİR ESNAFIN DÜKKANININ ÖNÜNE YAPTIĞI KARDAN ADAMI YIKAN GENÇLER...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 14 Yaşındaki Ayşegül İçin Sınıfında Anı Köşesi
2
Posof'ta Kış Büyüsü: Ardahan'da Kartpostallık Doğal Güzellik
3
Bingöl'de Çığ Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden Çağrı
4
Muş'ta Karasu Nehri Buz Tuttu: Gece Sıcaklığı Eksi 20 Dereceye Düştü
5
Tunceli'ye Çığ Uyarısı — Meteoroloji 13. Bölge
6
Patnos'ta Yaban Domuzları Şehir Merkezine İndi
7
Yozgat’ta 2025’te 7 bin 548 Sahipli Hayvana Mikroçip Uygulandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları