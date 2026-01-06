Ereğli'de Kardan Adamı Yıkan Gençlerin İç Isıtan Özrü

Ereğli'de Kardan Adamı Yıkan Gençlerden İç Isıtan Özür

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir esnafın dükkanının önüne yaptığı kardan adam, yoldan geçen çocuklar tarafından yıkıldı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı ve izleyenlerin hem yüzünü buruşturdu hem de tebessüm ettirdi.

Sabah Gelen Not ve Tatlı

Ertesi sabah işyerine geldiğinde kapısında bir kutu baklava bulan esnaf, kutuda yer alan notu okudu: «Abla güvenlik kamerası görüntülerini izler misin? Özür dileriz». Bu not, gençlerin yaptıklarını anlayıp telafi etmek istediklerinin işareti oldu.

Güvenlik Kamerasında Özür Anı

Görüntülerde gençlerin dükkan önüne gelip kameranın önünde durduğu, ardından samimi sözlerle özür dilediği görülüyor. Gençlerin kamera önünde söyledikleri şöyle kayda geçti: «Buraya özür dilemeye geldik. Tatlı da getirdik. Bu kadar ciddiye alınacağını bilmiyorduk. Eğlence amaçlıydı. Size kardan adam yapmaya çalışacağız ama etrafta kar yok. O yüzden size baklava getirmiştik.» Gençler tatlıyı bıraktıktan sonra oradan ayrıldı.

Olay, gençlerin sorumluluk alıp geri dönmeleri ve esnafın gösterdiği hoşgörü sayesinde sıcak bir anıya dönüştü. Yaşananlar, soğuk kış gününde toplumda karşılıklı anlayışın ve dürüstlüğün önemini hatırlattı.

