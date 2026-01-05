DOLAR
Erenler'de 6 Kilometrelik Asfalt Atağı — Tepe Mahallesi 7 bin 500 tonla Yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler Tepe Mahallesi'nde 6 kilometrelik yolun 25 senelik asfalt hasretini 7 bin 500 ton sıcak asfaltla sona erdiriyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:49
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:49
Erenler'de 6 kilometrelik yol yepyeni görünüme kavuşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tepe Mahallesi'nde kapsamlı asfalt çalışması başlattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarihi bir dönemin yaşandığı asfalt çalışmaları kapsamında, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Erenler Tepe Mahallesinin ulaşım hattını yenileme çalışmalarına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, kent genelinde sürdürdükleri asfalt mesaisine Erenler kırsalında devam ediyor. Ekipler, 16 ilçe ve şehir merkezinde yürütülen yatırımların ardından şimdi Tepe Mahallesi'nde işlem yapıyor.

Bölgenin önemli yüksek kesimlerinden biri olan mahallede 25 senelik asfalt hasreti sona erecek. İlçe ve şehir ulaşımı için kritik öneme sahip olan 6 kilometrelik hat, kapsamlı çalışmayla modern bir görünüme kavuşacak.

Mahalledeki tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdüğü alanlarda yapılacak çalışmalarda toplamda 7 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak. Çalışmalara süratle başlayan ekipler, mahalle yolunu titizlikle, adeta tablo gibi işliyor.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla bölge ulaşımının konfor ve güvenliğinin artacağını, üretici ve vatandaşların hizmete daha hızlı erişeceğini belirtiyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

