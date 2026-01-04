Erenler'de Kozluk Caddesi'nde Asfalt Yenileme Başladı
Sanayi ve araç muayene trafiğine müdahale
Kozluk Caddesi, ilçedeki sanayi tesisleri ile araç muayene istasyonunun yoğun ulaşım yükünü taşıyor. Bu kritik arterde başlatılan çalışmalarla yol standardının yükseltilmesi hedefleniyor.
Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapı yenileme mesaisine devam ediyor. Yetkililer, öncelikle zemin iyileştirme işlemlerinin yapıldığını ve ardından asfalt serim çalışmalarının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kozluk Caddesi'nde trafik akışının ve ulaşım güvenliğinin artması bekleniyor. Belediye ekipleri, bölgedeki sanayi taşımacılığına yönelik iyileştirmeleri sürdüreceklerini açıkladı.
