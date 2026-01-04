DOLAR
Erenler'de Kozluk Caddesi'nde Asfalt Yenileme Başladı

Erenler Belediyesi ekipleri, Kozluk Caddesi'nde zemin iyileştirme ve asfalt serimi çalışmalarına başladı. Bölge sanayi ve araç muayene trafiği hedef alındı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:26
Sanayi ve araç muayene trafiğine müdahale

Kozluk Caddesi, ilçedeki sanayi tesisleri ile araç muayene istasyonunun yoğun ulaşım yükünü taşıyor. Bu kritik arterde başlatılan çalışmalarla yol standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapı yenileme mesaisine devam ediyor. Yetkililer, öncelikle zemin iyileştirme işlemlerinin yapıldığını ve ardından asfalt serim çalışmalarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kozluk Caddesi'nde trafik akışının ve ulaşım güvenliğinin artması bekleniyor. Belediye ekipleri, bölgedeki sanayi taşımacılığına yönelik iyileştirmeleri sürdüreceklerini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

