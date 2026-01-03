DOLAR
Ergan Dağı'nda Kızak Keyfi: Erzincan'da Kar Neşesi

Erzincan'da kar tatilini fırsat bilen çocuklar, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kızak keyfi yaşadı; pist çalışmaları ve güvenlik önlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 07:45
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 07:45
Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilirken, Erzincan'ı etkisi altına alan kar yağışı çocuklara beklenmedik bir tatil armağan etti. Tatili fırsat bilen aileler, Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne akın ederek çocukların karın tadını doyasıya çıkarmasını sağladı.

Kızak Pistinde Renkli Görüntüler

Kış turizminin önde gelen merkezlerinden biri olan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, kayak sezonu öncesi pist hazırlıkları sürerken kızak pisti misafirlerin kullanımına açıldı. Açık olan kızak pistini dolduran çocuklar, renkli kızaklarla gün boyu eğlenceli anlar yaşadı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kar üzerinde kayarken ebeveynler bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Ergan Dağı'nda oluşan beyaz manzara ile çocukların neşesi birleşince ortaya dikkat çekici ve renkli kareler çıktı.

Güvenlik ve Pist Hazırlıkları

Yetkililer, merkezde hem güvenlik hem de pist hazırlık çalışmalarının titizlikle sürdüğünü vurguladı. Ziyaretçilere yönelik yapılan bilgilendirmelerde, belirlenen alanlar dışında kızak kayılmaması ve görevlilerin uyarılarına dikkat edilmesi istendi.

Kar yağışının yoğunluğu ile birlikte Ergan Dağı, hem kayak hem de kızak yapmak isteyen vatandaşlar için kış mevsiminde Erzincan'ın en çok tercih edilen noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

