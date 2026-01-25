Ergan Kayak Merkezi Sömestirde Doldu Taştı: 7 Bin Ziyaretçi, 2 Metre Kar

Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi sömestirde doldu; kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, hafta sonunda 7 binden fazla ziyaretçi ağırlandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 20:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 20:07
Erzincan’ın Ergan Kayak Merkezi, sömestir kapsamında hafta sonunda yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Yarıyıl tatili nedeniyle merkezde doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı.

Doğal güzellik ve tesisler

Doğal güzellikleri ve modern tesisleriyle öne çıkan Ergan Kayak Merkezi, Erzincan’ın yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yaptı. Kayak pistlerinde renkli görüntüler oluşurken, kayak yapmayan ziyaretçiler ise aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü manzarasının keyfini çıkardı.

Vali'nin açıklamaları

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Ergan Dağı’nda adeta tarihi bir gün yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün 7 binin üzerinde vatandaşımızı ağırlıyoruz. Kış sezonu öncesinde altyapı, çevre düzenlemesi ve konaklama tesisleri hazır hale getirildi. Bir hafta önce Avrupa Snowboard Şampiyonası’nı başarıyla gerçekleştirdik. Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Sömestir tatiliyle birlikte Türkiye’nin birçok ilinden yoğun misafirimiz var" dedi.

Gelecek planları

Vali Aydoğdu, Ergan Dağı’nın Erzincan’ın marka değeri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı ve gelecek sezon için hazırlıkların şimdiden planlandığını ifade etti.

