Erkan Sağlam: 'Şimdi daha fazla dayanışma içinde olma zamanı' - Kütahya Gazeteciler Günü

Erkan Sağlam: "Şimdi daha fazla dayanışma içinde olma zamanı"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde dayanışma ve destek çağrısı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada yerel basının içinde bulunduğu durumu değerlendirdi ve "Bizler şimdi daha fazla dayanışma içinde olmamız gerekiyor" dedi.

Sağlam, Kütahya genelinde merkez ve ilçelerde oluşturdukları birlik, beraberlik ve iletişim ortamına değinerek, "Sorunlarımız var. Bunların çözümü adına Cemiyetimiz çatısı altında girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimiz ve basın camiamız adına çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

Yerel basının toplumun sesi olduğunu vurgulayan Sağlam, yerel basına desteğin artması gerektiğini belirtti. Buna bağlı olarak yerel medyanın halkın, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının ve yerel yöneticilerin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekti: "Kütahya’mızın gelişimi adına önemli adımların atılmasına neden olur. Bugüne kadar yerel basınımız görevini en iyi şekilde yapmış ve yapmaya da devam edecektir."

Resmi ilanlarda yaşanan aksaklıklar, tasarruf tedbirleri ile gazetelerin abone ve reklam kayıplarının acilen çözülmesi gerektiğini kaydeden Sağlam, "Tasarruf tedbirlerinin sona ermesini, gazetelerimize sahip çıkılmasını istiyoruz" çağrısında bulundu. Ayrıca kurumlara, doğrudan teminle yapılan alımların durdurulması yönünde talepte bulunduklarını aktardı.

Cemiyetin, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Ege Gazeteciler Federasyonu ile birlikte sorunlara çözüm üretmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Sağlam, "Cemiyet olarak bizler girişimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nin şehir ve bölge genelinde geniş bir üyelik ve dayanışma ağı olduğuna değinen Sağlam, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dik duruşumuzu bozmayacağız. Şehrimize, bölgemize olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. En zor zamanlarımızda birbirimize destek olarak tüm zorlukları birlikte göğüsleyeceğiz. Bizlerin bu birlik beraberliğine gölge düşürmeye çalışanlara inat daha sıkı sarılacağız" ifadelerini kullandı.

Son olarak yeni yönetimle birlikte daha güçlü çalışacaklarını vurgulayan Sağlam, "Tüm meslektaşlarımın gününü kutlarım. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyi işler yapacağız" diye konuştu.

ERKAN SAĞLAM