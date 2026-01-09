Erkan Sağlam: 'Şimdi daha fazla dayanışma içinde olma zamanı' - Kütahya Gazeteciler Günü

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, 10 Ocak'ta yerel basına destek çağrısı yaparak dayanışma ve tasarruf tedbirlerinin sona ermesini istedi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:32
Erkan Sağlam: 'Şimdi daha fazla dayanışma içinde olma zamanı' - Kütahya Gazeteciler Günü

Erkan Sağlam: "Şimdi daha fazla dayanışma içinde olma zamanı"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde dayanışma ve destek çağrısı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada yerel basının içinde bulunduğu durumu değerlendirdi ve "Bizler şimdi daha fazla dayanışma içinde olmamız gerekiyor" dedi.

Sağlam, Kütahya genelinde merkez ve ilçelerde oluşturdukları birlik, beraberlik ve iletişim ortamına değinerek, "Sorunlarımız var. Bunların çözümü adına Cemiyetimiz çatısı altında girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimiz ve basın camiamız adına çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.

Yerel basının toplumun sesi olduğunu vurgulayan Sağlam, yerel basına desteğin artması gerektiğini belirtti. Buna bağlı olarak yerel medyanın halkın, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının ve yerel yöneticilerin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekti: "Kütahya’mızın gelişimi adına önemli adımların atılmasına neden olur. Bugüne kadar yerel basınımız görevini en iyi şekilde yapmış ve yapmaya da devam edecektir."

Resmi ilanlarda yaşanan aksaklıklar, tasarruf tedbirleri ile gazetelerin abone ve reklam kayıplarının acilen çözülmesi gerektiğini kaydeden Sağlam, "Tasarruf tedbirlerinin sona ermesini, gazetelerimize sahip çıkılmasını istiyoruz" çağrısında bulundu. Ayrıca kurumlara, doğrudan teminle yapılan alımların durdurulması yönünde talepte bulunduklarını aktardı.

Cemiyetin, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Ege Gazeteciler Federasyonu ile birlikte sorunlara çözüm üretmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Sağlam, "Cemiyet olarak bizler girişimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nin şehir ve bölge genelinde geniş bir üyelik ve dayanışma ağı olduğuna değinen Sağlam, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dik duruşumuzu bozmayacağız. Şehrimize, bölgemize olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. En zor zamanlarımızda birbirimize destek olarak tüm zorlukları birlikte göğüsleyeceğiz. Bizlerin bu birlik beraberliğine gölge düşürmeye çalışanlara inat daha sıkı sarılacağız" ifadelerini kullandı.

Son olarak yeni yönetimle birlikte daha güçlü çalışacaklarını vurgulayan Sağlam, "Tüm meslektaşlarımın gününü kutlarım. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyi işler yapacağız" diye konuştu.

ERKAN SAĞLAM

ERKAN SAĞLAM

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cem Kaytan: '10 Ocak Basın Bayramı Değil, Dayanışma ve Mücadele Günü'
2
Kepez'e 2 Semt Evi ve 1 Barınma Evi Geliyor
3
Bülent Katıoğlu: Yeşilçam'dan Antalya'da Simit Tezgahına
4
Kilis'te Akşam Tuvalet Sorunu: Vatandaşlar Belediyeden Kalıcı Çözüm Bekliyor
5
Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı karla beyazlandı
6
Burhaniye'de Açık Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor
7
Denizli Kale'de Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları