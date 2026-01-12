ERKON'un Yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu

3. Olağan Genel Kurul İstanbul'da Gerçekleşti

Erzurum Konfederasyonu'nun (ERKON) kuruluşunun 8. yılı dolayısıyla düzenlenen 3. Olağan Genel Kurulu, İstanbul'da geniş katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Genel kurulda Murat Şahsuvaroğlu, delegelerin oybirliğiyle ERKON'un yeni Genel Başkanı olarak seçildi.

Toplantı, Pendik'te bulunan Marriott Otel'de yapıldı. Programa; İstanbul Valisi Davut Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul milletvekilleri Şengül Karslı ve Yahya Çelik, Erzurum milletvekili Selami Altınok, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdakul, Aşkale, Oltu, Narman, Yakutiye ve Horasan ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları, bürokratlar, akademisyenler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Kurucu Genel Başkan Ali Murat Alatepe'nin yeniden aday olmadığı genel kurulda, Erzurum camiası arasındaki istişareler sonucu Murat Şahsuvaroğlu tek aday olarak seçime girdi. Yapılan oylamada Şahsuvaroğlu, tüm delegelerin oyunu alarak ERKON Genel Başkanlığı görevine getirildi.

Genel kurulda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Yeni dönemde ERKON'un Erzurum kültürünü yaşatma, hemşehri dayanışmasını güçlendirme ve sivil toplum faaliyetlerini artırma yönünde çalışmalarını yoğunlaştıracağı bildirildi.

Katılımcılar, seçimin ardından ERKON'un önümüzdeki dönemde etkin bir sivil toplum rolü üstleneceği ve Erzurum değerlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı mesajını paylaştı.

