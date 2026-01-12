ERKON'un Yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu

ERKON'un 3. Olağan Genel Kurulu'nda Murat Şahsuvaroğlu delegelerin oybirliğiyle genel başkan seçildi; toplantıda geniş katılım ve birlik mesajları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:03
ERKON'un Yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu

ERKON'un Yeni Başkanı Murat Şahsuvaroğlu

3. Olağan Genel Kurul İstanbul'da Gerçekleşti

Erzurum Konfederasyonu'nun (ERKON) kuruluşunun 8. yılı dolayısıyla düzenlenen 3. Olağan Genel Kurulu, İstanbul'da geniş katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Genel kurulda Murat Şahsuvaroğlu, delegelerin oybirliğiyle ERKON'un yeni Genel Başkanı olarak seçildi.

Toplantı, Pendik'te bulunan Marriott Otel'de yapıldı. Programa; İstanbul Valisi Davut Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul milletvekilleri Şengül Karslı ve Yahya Çelik, Erzurum milletvekili Selami Altınok, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdakul, Aşkale, Oltu, Narman, Yakutiye ve Horasan ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları, bürokratlar, akademisyenler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Kurucu Genel Başkan Ali Murat Alatepe'nin yeniden aday olmadığı genel kurulda, Erzurum camiası arasındaki istişareler sonucu Murat Şahsuvaroğlu tek aday olarak seçime girdi. Yapılan oylamada Şahsuvaroğlu, tüm delegelerin oyunu alarak ERKON Genel Başkanlığı görevine getirildi.

Genel kurulda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Yeni dönemde ERKON'un Erzurum kültürünü yaşatma, hemşehri dayanışmasını güçlendirme ve sivil toplum faaliyetlerini artırma yönünde çalışmalarını yoğunlaştıracağı bildirildi.

Katılımcılar, seçimin ardından ERKON'un önümüzdeki dönemde etkin bir sivil toplum rolü üstleneceği ve Erzurum değerlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı mesajını paylaştı.

ERZURUM KONFEDERASYONU’NUN (ERKON) KURULUŞUNUN 8. YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 3. OLAĞAN GENEL...

ERZURUM KONFEDERASYONU’NUN (ERKON) KURULUŞUNUN 8. YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 3. OLAĞAN GENEL KURULU, İSTANBUL’DA GENİŞ KATILIM VE BÜYÜK BİR COŞKU İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GENEL KURULDA MURAT ŞAHSUVAROĞLU, DELEGELERİN OYBİRLİĞİYLE ERKON’UN YENİ GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ.

ERZURUM KONFEDERASYONU’NUN (ERKON) KURULUŞUNUN 8. YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN 3. OLAĞAN GENEL...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli Demirköy'te Kar Etkili: Yol Açma ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor
2
İzmir Göbekotu keşfi: Umbilicus choripetalus Ödemiş'te bulundu
3
Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Suyu Daha İdareli Kullanmayı Öğrenmemiz Lazım
4
Hikmet Karaca güven tazeledi — Erzurum Esnaf Odası’nda yeniden başkan
5
Nazilli'de Arslanlı 3242 Sokak'ta Yol Çalışması Başladı
6
Çamlıca Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Topu Coşkusu
7
Bilecik'te Yozgatlılar 'Arabaşı Gecesi'nde Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları