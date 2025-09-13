Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde 100 Binden Fazla Kişiye 'Şifalı Pilav' Hazırlığı

Söğüt Küre köyünde dualarla hazırlanan şifalı pilav, yarın 100 binden fazla kişiye dağıtılmak üzere pişiriliyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 22:09
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi tarafından 744 yıl önce başlatılan "toy" geleneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Yörük ve Türkmenleri Söğüt ilçesinde buluşturuyor. Gelenek doğrultusunda düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında, Küre köyünde yarın dağıtılacak olan şifalı pilavın pişirilmesine başlandı.

Hazırlık ve malzeme

Son 33 yıldır Dursun Fakıh Türbesi'nin bulunduğu Küre köyünde pişirilen pilav için kullanılan malzemeler ve miktarları şöyle: yaklaşık 4 ton bulgur, 2,5 ton et, 500 kilogram nohut ve 1,5 ton yağ. Pilav, köy imamının duasıyla hazırlanıyor ve hayırsever vatandaşların yaptığı küçükbaş hayvan bağışlarıyla destekleniyor.

Dağıtım ve gönüllüler

Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan, pilavın Küre Dursun Fakıh Derneği ile köy muhtarlığı işbirliğinde hazırlandığını belirtti. Seylan, sabaha kadar köy kadınlarının pişen etleri ayrıştırdığını ifade ederek, "Yaklaşık 150-160 kazan pilav pişirecek. Bu da 100 binin üzerinde kişiye yetecek pilav demek" dedi. Pilav, başta Söğüt olmak üzere Dursun Fakıh Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlara ikram edilecek.

Gönüllülerden Temel Arslan ise şenliklerde kadın ve erkek olmak üzere yaklaşık 60 kişinin gönüllü olarak pilav pişirme ve servis görevlerinde bulunduğunu söyledi. Etkinlik, Ertuğrul Gazi'yi anmanın yanı sıra toplumsal dayanışma ve geleneklerin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

