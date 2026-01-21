Erzincan'da 213 Köy Yolunda Karla Mücadele Seferberliği

Erzincan'da kar ve tipiden kapanan 213 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 14 greyder ve 92 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 213 köy yolunun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kar ve tipinin etkisini yitirmesinin ardından sahaya çıkan ekipler, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Bazı güzergâhlarda kar kalınlığının 2 metreyi aştığı belirtilirken, kapanan yolların ulaşıma açılması için geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor.

Yol açma çalışmalarında 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 1 bıçaklı kamyon olmak üzere çok sayıda iş makinesi görev alıyor. Sahada toplam 92 personelin çalıştığı bildirildi.

Hava ve güvenlik uyarıları

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğüne dikkat çekerek sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği; buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan yetkililer, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu uyarısında bulundu.

Vatandaşların ve sürücülerin resmi uyarıları takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

