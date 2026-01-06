Erzincan'da Arıcılığa Destek Sürüyor: 107 Bin Kovan, Yaklaşık Bin 500 Ton Bal

Erzincan'da 107 bin arılı kovanla yılda yaklaşık bin 500 ton bal üretiliyor; İl Tarım Müdürü Alper Koçaker, Güllüce Mahallesi'nde 140 kovandan oluşan işletmeyi inceledi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:42
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:42
Üretim rakamları ve saha incelemesi

Erzincan’da 107 bin arılı kovanla yılda yaklaşık bin 500 ton bal üretiliyor. Arıcılık sektörünün geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar il genelinde devam ediyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Güllüce Mahallesi Muhtarı Serkan Yayla’ya ait 140 kovandan oluşan arıcılık işletmesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi alan Koçaker, arıcılığın kırsal kalkınma ve tarımsal üretim açısından önemli bir sektör olduğunu vurguladı. Erzincan’da bal üretiminin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Koçaker, üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Koçaker, Muhtar Yayla’ya çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, bereketli bir sezon geçirmesi yönünde temennilerde bulundu.

