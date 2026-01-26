Erzincan'da Besiciler Gece Nöbetinde: Kuzulama Zorluğu

Soğuk hava küçükbaş yetiştiricilerini mesaiye zorluyor

Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da koyunların kuzulama dönemi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı. Besiciler, yeni doğan kuzuların sağlığını korumak amacıyla gece boyunca ağıllarda nöbet tutuyor.

Mart ayına kadar sürmesi beklenen kuzu ve oğlak doğumları, çetin geçen kış şartlarında yetiştiricilerin yoğun çalışmasına neden oluyor. Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte çiftçiler, yeni doğan kuzuların bakımını titizlikle gerçekleştiriyor.

Geceleri ağıllarda nöbet tutan besiciler, gebe hayvanların doğumlarını yakından takip ederek güç doğumlara müdahale ediyor. İkiz doğumlarda anne sütünün yetersiz kalması durumunda kuzular biberonla desteklenirken, doğum sırasında annesini kaybeden kuzular da aynı yöntemle besleniyor.

Yakup Doğan, geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle sağladığını ve kuzuların sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Doğan, özellikle gece saatlerinde doğumlara dikkat ettiklerini ifade ederek, "Geceleri koyunlar doğum yaptığında bazıları zorlanabiliyor. Saat başı ya da iki saatte bir ağılları kontrol ediyoruz. Gerekli durumlarda doğuma yardımcı oluyor, hayvanları ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.

SOĞUK HAVANIN ETKİLİ OLDUĞU ERZİNCAN’DA KOYUNLARIN KUZULAMA DÖNEMİ, KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİN MESAİSİNİ ARTIRDI. BESİCİLER, YENİ DOĞAN KUZULARIN SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA GECE BOYUNCA AĞILLARDA NÖBET TUTUYOR