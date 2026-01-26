Tokat’ta Estetik Komisyonu Kuruluyor: Şehir Estetiği Yeniden Şekillenecek

Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat’ın tarihi dokusuna uygun üst yapı çalışmaları için akademisyen ve meslek odalarının yer alacağı Estetik Komisyonu kurulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:56
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şehir genelindeki üst yapı çalışmalarının tarihi dokuya ve kent kimliğine uygun yürütülmesi amacıyla bir Estetik Komisyonu kurulacağını duyurdu. Açıklama, Tokat Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi’nde teknik birimlerden sorumlu başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle gerçekleştirilen toplantıda yapıldı.

Komisyonun yapısı

Başkan Yazıcıoğlu, kurulacak komisyonun Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden akademisyenler, ilgili meslek odalarının temsilcileri ve belediye yetkililerinden oluşacağını belirtti. Yazıcıoğlu, komisyonun işlevini şöyle özetledi: Bu komisyon Tokat’ta yapılacak tüm üst yapı çalışmalarının görsel standartlarını belirleyecek. Artık herkes kendi istediği rengi, kendi istediği cepheyi kullanamayacak. Tokat’ın tarihi dokusuna, kimliğine ve ruhuna uygun bir şehir estetiği inşa edeceğiz.

Uygulama alanları ve hedefler

Yazıcıoğlu, estetik anlayışın şehir içinde bölgesel farklılıklar gösterebileceğini ancak bütüncül uyumun esas alınacağını vurguladı. "Sulusokak’taki binalarla yeni yerleşim alanlarındaki yapılar farklı görselliklere sahip olabilir; ancak doku olarak birbirine benzeyen, Tokat’a yakışan bir bütünlük olacak," dedi.

Komisyonun belirleyeceği çerçevede kent mobilyalarından ulaşım altyapısına kadar çok sayıda uygulama şekillenecek. Özellikle otobüs durakları yeniden tasarlanacak; kapalı, konforlu, ısıtma-soğutma sistemli, LED ekranlı ve ahşap görünümlü duraklar yapılacak. Bütün bu çalışmaların Estetik Komisyonu’nun standartlarına göre hayata geçirileceği belirtildi.

Başkan Yazıcıoğlu, "Bu yaklaşım şehrimize vizyon katacak. Üretken belediyecilik anlayışıyla sadece bugünü değil, geleceği de planlayacağız" ifadelerini kullanarak, Estetik Komisyonunun Tokat için önemine dikkat çekti ve "Estetik Komisyonumuz şimdiden Tokat’ımıza hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

