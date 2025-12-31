Erzincan'da Dondurucu Soğuk: Sakaltutan Geçidi'nde -14,0°C

Erzincan'da dondurucu soğuklar: Sakaltutan Geçidi'nde -14,0°C

Meteoroloji verileri ve ölçümler

Meteorolojik verilere göre Erzincan genelinde 30.12.2025 saat 18.00 ile 31.12.2025 saat 06.00 arasında dondurucu soğuklar etkili oldu. İl genelinde birçok noktada sıcaklıklar eksi derecelere düştü.

En düşük sıcaklık Erzincan Merkez Sakaltutan Geçidi’nde -14,0 derece olarak ölçüldü. Diğer kaydedilen ölçümler arasında Çayırlı -13,6 derece, Tercan -12,3 derece, Erzincan Merkez Dereyurt Köyü -12,0 derece ve Refahiye Yurtbaşı Köyü -11,4 derece yer aldı.

Erzincan Havalimanı’nda termometreler -11,2 dereceyi gösterirken, Kemah Dedeboğlu Köyü ile Tercan Kargın beldesinde sıcaklık -10,9 derece olarak ölçüldü. Ergan Kayak Merkezinde ise sıcaklık -10,6 derece olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

