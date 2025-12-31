DOLAR
Erzincan'da Dondurucu Soğuk: Sakaltutan Geçidi'nde -14,0°C

Erzincan'da 30.12.2025 18:00–31.12.2025 06:00 arasında dondurucu soğuklar etkili oldu; en düşük sıcaklık Sakaltutan Geçidi'nde -14,0°C ölçüldü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:09
Meteoroloji verileri ve ölçümler

Meteorolojik verilere göre Erzincan genelinde 30.12.2025 saat 18.00 ile 31.12.2025 saat 06.00 arasında dondurucu soğuklar etkili oldu. İl genelinde birçok noktada sıcaklıklar eksi derecelere düştü.

En düşük sıcaklık Erzincan Merkez Sakaltutan Geçidi’nde -14,0 derece olarak ölçüldü. Diğer kaydedilen ölçümler arasında Çayırlı -13,6 derece, Tercan -12,3 derece, Erzincan Merkez Dereyurt Köyü -12,0 derece ve Refahiye Yurtbaşı Köyü -11,4 derece yer aldı.

Erzincan Havalimanı’nda termometreler -11,2 dereceyi gösterirken, Kemah Dedeboğlu Köyü ile Tercan Kargın beldesinde sıcaklık -10,9 derece olarak ölçüldü. Ergan Kayak Merkezinde ise sıcaklık -10,6 derece olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

